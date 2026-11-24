Σύμφωνα με τους NYT η επίθεση έγινε σε ανοιχτό κώδικα της CIA, ενώ κατά το FOX News έγινε την ίδια μέρα με το χακάρισμα στο FBI.

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) εντόπισαν παραβίαση κυβερνοασφάλειας, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκαν ορισμένες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Όπως αποκάλυψαν οι NYT, oι χάκερς έπληξαν ένα σύστημα ανάλυσης πληροφοριών ανοιχτού κώδικα (OSINT) -ένα δίκτυο υπολογιστών που αναζητά χρήσιμα συμπεράσματα σε δημόσιο μη διαβαθμισμένο υλικό-, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες ακριβώς πληροφορίες παραβιάστηκαν, ωστόσο δεν τέθηκε σε κίνδυνο διαβαθμισμένο υλικό, τόνισαν οι πηγές. Σύμφωνα με δύο εξ αυτών, εκτιμάται ότι από την παραβίαση εκτέθηκαν επίσης στοιχεία και άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών, με τη μία πηγή να διευκρινίζει ότι το ζήτημα έχει πλέον διευθετηθεί.

Οι πληροφορίες ανοικτών πηγών μπορούν να περιλαμβάνουν τεράστιους όγκους εμπορικά διαθέσιμων δεδομένων, περιεχόμενο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δορυφορικές εικόνες και άλλο διαδικτυακό υλικό. Μεγάλο μέρος αυτού είναι δημόσια προσβάσιμο, ωστόσο μπορεί να περιλαμβάνει και στοιχεία που πωλούνται από παρόχους δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, ιδίως όταν συνδυάζονται με άλλες δέσμες δεδομένων.

{https://x.com/FoxNews/status/2125340150209061226}

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Οι υπηρεσίες κατασκοπείας χρησιμοποιούν επίσης τα δεδομένα αυτά παράλληλα με άλλες πηγές πληροφοριών για να τεκμηριώνουν τις αναλυτικές τους εκτιμήσεις.

Έντονη ανησυχία σε νυν και πρώην αξιωματούχους των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών

Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, οι αξιωματούχοι και οι υπόλοιπες πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς αναφέρονταν σε ένα ευαίσθητο ζήτημα ασφαλείας που δεν είχε δημοσιοποιηθεί.

Αξιωματούχος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών δήλωσε ότι δεν υπήρξαν διαταραχές και... ανωμαλίες σε κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες. Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το περιστατικό συμπίπτει με ένα κύμα επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας πολυήμερης διακοπής λειτουργίας την περασμένη εβδομάδα στο εσωτερικό διαβαθμισμένο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους, δεν οφείλεται σε κυβερνοεπιθέσεις. Τα προβλήματα αυτά έχουν θορυβήσει την αμερικανική κοινή γνώμη. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει ευπάθειες λογισμικού που πρέπει να επιδιορθωθούν άμεσα.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται πως κάποιος χάκερ απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα κυβερνητικό σύστημα, αν και οι πηγές δεν διευκρίνισαν κατά πόσον οι ερευνητές γνωρίζουν ποιος ευθύνεται.

Πρόκειται απλώς για την πιο πρόσφατη παραβίαση κυβερνητικών συστημάτων που έρχεται στο φως το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Εγκλήματος του FBI —μια πανεθνική βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπόπτους μεταξύ τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών διωκτικών αρχών— δέχθηκε κυβερνοεπίθεση.

«Θα πω ότι δεν είναι καλό — δεν μου αρέσει αυτό», δήλωσε το Σάββατο ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο Fox News, ερωτηθείς για την παραβίαση στο FBI, την οποία είχε αποκαλύψει νωρίτερα το CNN. Το FBI διερευνά το περιστατικό, σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Επίσης την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) εντόπισε περιστατικό κυβερνοασφάλειας που οδήγησε στην προσωρινή απενεργοποίηση ορισμένων εσωτερικών εφαρμογών του, σύμφωνα με υπάλληλο του υπουργείου. Την είδηση για το περιστατικό στο USDA μετέδωσε νωρίτερα το Nextgov, ένας ιστότοπος που εστιάζει σε τεχνολογικά ζητήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο Τζέι Κλέιτον, διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, τον οποίο ο κ. Τραμπ όρισε πρόσφατα και ως αναπληρωτή διευθυντή κυβερνοασφάλειας, εμφανίστηκε την Κυριακή σε αρκετές ενημερωτικές εκπομπές, προσπαθώντας να καθησυχάσει την αυξανόμενη ανησυχία του κοινού για τις πρόσφατες τεχνολογικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένης της καθήλωσης των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο αυτόν τον μήνα. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η καθήλωση των πτήσεων προκλήθηκε από προβλήματα που σχετίζονταν με τη συντήρηση δρομολογητών (routers).

Πιεζόμενος να απαντήσει για την πρόσφατη παραβίαση στη βάση δεδομένων εγκληματικότητας του FBI, ο κ. Κλέιτον δήλωσε ότι τέτοιες παραβιάσεις συμβαίνουν συχνά και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Οι κυβερνοανιχνεύσεις, τα κυβερνοπεριστατικά, αποτελούν μέρος της αμερικανικής οικονομίας, μέρος της αμερικανικής ζωής εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε ο κ. Κλέιτον στην εκπομπή «This Week» του δικτύου ABC.

«Και αυτό που ακούμε για το FBI, και όσα συζήτησα μαζί τους, είναι ότι αντιμετωπίζουν ένα περιστατικό. Το διαχειρίζονται στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας».