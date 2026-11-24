Φράσεις που μπορεί να δυσκολέψουν ή να αναστατώσουν άνθρωπο με προβλήματα μνήμης.

Όταν κάποιος εμφανίζει προβλήματα μνήμης, οι άνθρωποι που είναι κοντά τους πολλές φορές πιάνουν το οικογενειακό άλμπουμ και αρχίζουν τις ερωτήσεις: «Ποιος είναι αυτός; Πού είμαστε εδώ; Έλα, το ξέρεις αυτό».

Παρότι ελπίζουν ότι έτσι θα βοηθήσουν τους αγαπημένους τους ανθρώπους, αυτό δεν επιτυγχάνεται εστιάζοντας στις αδυναμίες κάποιου, υπογραμμίζει η δρ. Κάρολιν Φρέντερικς, νευρολόγος στο Yale Madicine, που ειδικεύεται σε γνωστικά προβλήματα και διαταραχές μνήμης.

Ο κατάλληλος τρόπος να μιλήσουμε σε κάποιον με προβλήματα μνήμης απαιτεί εξάσκηση. Το TIME ρώτησε ειδικούς ποιες φράσεις πρέπει να αποφεύγουμε και τι μπορούμε να λέμε αντί για αυτές, προκειμένου ο άνθρωπος που θέλουμε να βοηθήσουμε να νιώθει άνετα, ότι τυγχάνει σεβασμού και πως συμμετέχει.

«Με θυμάσαι, σωστά;»

Μπορεί να ελπίζουμε σε μια αναλαμπή ή απλά να προσπαθούμε να πούμε ένα φιλικό «γεια». Όμως, ζητώντας από κάποιον να μας αναγνωρίσει τον φέρνουμε αμέσως σε δύσκολη θέση, επισημαίνει η γηρίατρος δρ. Ελίζαμπεθ Λάντσβερκ.

Αντί για αυτό, μπορούμε να συστηθούμε: «Γεια σου γιαγιά, είμαι η Σάρα, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω». Πρέπει να αποφεύγουμε τις σύνθετες εξηγήσεις, για παράδειγμα «είμαι η εγγονή της δεύτερης εξαδέλφης σου, της Σούζαν, ξέρεις, εκείνης που μετακόμισε στην Αριζόνα». Στη συνέχεια, καλό είναι να τους δώσουμε ένα θέμα συζήτησης, για παράδειγμα τα λουλούδια πάνω στο τραπέζι, ή ένα γλυκό που τους πήγαμε.

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«Σου το είπα ήδη αυτό»

Έχοντας απαντήσει στην ίδια ερώτηση έξι φορές, μπορεί η υπομονή μας να έχει αρχίσει να εξαντλείται. Όμως, το να επισημαίνουμε πόσες φορές έχουμε δώσει την ίδια πληροφορία δεν θα βοηθήσει απαραίτητα τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας να τη συγκρατήσει.

Θα πρέπει να τους δώσουμε την πληροφορία που χρειάζονται και μετά να προτείνουμε ένα επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Για παράδειγμα, εάν η μητέρα μας ρωτήσει ξανά τι ώρα θα φύγουμε για τον γιατρό, μπορούμε να πούμε «Φεύγουμε στις 11, μας μένει μόνο μισή ώρα, ας ετοιμαστούμε μαζί».

«Απαντήστε σαν να είναι η πρώτη φορά που το ακούτε, ακόμα κι αν είναι η έκτη, στο μέτρο του δυνατού», λέει η Φρέντερικς. Αν έχουμε ήδη ξεσπάσει, καλό είναι να ζητήσουμε συγγνώμη, χωρίς να κάνουμε αναφορά στα προβλήματα μνήμης.

«Όχι, δεν έγινε έτσι»

Μπορεί να ακούμε μια ιστορία με λάθος λεπτομέρειες. Προτού παρέμβουμε, ας σκεφτούμε εάν είναι όντως απαραίτητο να διορθώσουμε αυτά τα λάθη. Η Φρέντερικς ενθαρρύνει τις οικογένειες να εστιάζουν στο συναίσθημα πίσω από την ιστορία. Για παράδειγμα, εάν αφορά κάποιες οικογενειακές διακοπές, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ήταν ένα υπέροχο ταξίδι και να μιλήσουμε για το πόσο καλά πέρασαν όλοι, χωρίς να εστιάζουμε στις λεπτομέρειες.

Το πόσο πρέπει να βοηθήσουμε εξαρτάται από τον άνθρωπο, λέει η Λάντσβερκ. Κάποιος που αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης σε αρχικό στάδιο, μπορεί να εκτιμήσει μια διακριτική υπενθύμιση που θα τον βοηθήσει να τελειώσει την ιστορία που διηγείται. Ωστόσο, καθώς προχωρά η άνοια, η διόρθωση λεπτομερειών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο άτομο που δυσκολεύεται. Καλό είναι να παρατηρήσουμε την αντίδρασή του: Η υπενθύμιση βοηθά να συνεχίσει ή του προκαλεί αναστάτωση;

«Μη λες ανοησίες»

Εάν ένα άτομο επιμένει ότι κάποιος έκλεψε την τσάντα του, μπορεί το ένστικτό μας να είναι να εξηγήσουμε ότι αυτό είναι αδύνατο γιατί ήμασταν στο σπίτι όλο το απόγευμα και κανένας δεν μπήκε.

Όμως, μια εξήγηση που σε εμάς φαίνεται καθησυχαστική, μπορεί να εκληφθεί ως υποτιμητική όταν κάποιος με προβλήματα μνήμης είναι φοβισμένος, λέει η Φρέντερικς. Αντί για αυτό, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την αναστάτωση: «Αυτό ακούγεται τρομακτικό. Θα σε βοηθήσω να ψάξεις».

Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ότι όντως έγινε η κλοπή, αλλά μας δίνει έναν τρόπο να αντιδράσουμε σε αυτό που προκαλεί αναστάτωση, χωρίς να υπάρξει αντιπαράθεση. «Συχνά, απλά εκτιμούν το γεγονός ότι τους βοηθάτε να ηρεμήσουν και εγκαταλείπουν αυτή την εμμονή», επισημαίνει η Φρέντερικς.

«Είμαστε έτοιμοι για το μπάνιο μας γλυκέ μου;»

Η Κριστίν Γουίλιαμς, καθηγήτρια νοσηλευτικής στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστημίου του Κάνσας, που μελετά την επικοινωνία με άτομα που πάσχουν από άνοια, προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να μιλάμε σε ηλικιωμένους σαν να είναι παιδιά, για παράδειγμα με προσφωνήσεις όπως «γλυκέ μου», με τραγουδιστή φωνή ή χρησιμοποιώντας το «εμείς» αντί για το «εσύ».

Αυτό τους δίνει να καταλάβουν ότι δεν είναι σε θέση να ενεργήσουν αυτόνομα, λέει η Γουίλιαμς. Ακόμα και οι φράσεις στοργής μπορεί να φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα, προκαλώντας εκνευρισμό σε κάποιον που ήδη έχει επίγνωση των αλλαγών στη μνήμη του.

Βέβαια, αν κάποια αποκαλούσε «γλυκέ μου» τον σύζυγό της επί 40 χρόνια, μια διάγνωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσει. «Μιλήστε τους όπως τους μιλούσατε πάντα. Ίσως χρειαστεί να μιλάτε πιο αργά, ή να επαναλάβετε κάτι, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες τους», λέει η Γουίλιαμς.

«Ρωτήστε την κόρη της»

Πολλές φορές, οι ερωτήσεις προς ένα άτομο με προβλήματα απευθύνονται στον συνοδό του και ο άνθρωπος για τον οποίο γίνεται η συζήτηση, παραγκωνίζεται. Αυτό συμβαίνει και σε ιατρεία. Όμως, ακόμη κι αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια για να δώσει λεπτομέρειες, θα πρέπει να συνεχίσουμε να του απευθυνόμαστε και να ζητάμε τη συμβολή του. «Μπορεί να μην του κάνετε 20 ερωτήσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τον κρατήσετε στη συζήτηση και να μην τον αποκλείσετε», λέει η Γουίλιαμς.

Οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν πότε τους παραμερίζουν. «Κι εσείς θα νιώθατε ντροπή, ότι σας υποτιμούν ή θα πληγωνόσασταν από τέτοιου είδους λόγια», λέει η Φρέντερικς.

«Τι θες να κάνουμε σήμερα;»

Μπορεί να θέλουμε ο άνθρωπός μας να έχει λόγο στο πώς θα περάσει την ημέρα του. Αλλά για ένα άτομο με προχωρημένες γνωστικές δυσκολίες, μια τόσο γενική ερώτηση όπως το «τι θες να κάνεις σήμερα;» μπορεί να είναι πιεστική, λέει η Λάντσβερκ.

Αντί για αυτό, καλύτερα να προτείνουμε μερικές επιλογές. «Θα ήθελες να κάνεις έναν περίπατο ή να ακούσεις μουσική;». Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί στο ντύσιμο, για να παράδειγμα να δείξουμε δύο πουκάμισα και να ρωτήσουμε ποιο προτιμά. «Σίγουρα πρέπει να δίνετε επιλογές, αλλά φροντίστε να είναι απλές», προσθέτει.

«Έλα, όλοι θέλουν να σε δουν»

Όταν έχει μαζευτεί όλη η οικογένεια και ο άνθρωπος που έχει προβλήματα μνήμης θέλει να αποσυρθεί σε άλλο δωμάτιο, μπορεί να μπούμε στον πειρασμό να τον παροτρύνουμε να επιστρέψει.

Αυτό ενδέχεται να είναι υπερβολικό για εκείνους, λέει η Λάντσβερκ. Αντί να επιμείνουμε να επιστρέψουν, καλύτερα να ρωτήσουμε: «Θα ήθελες να πας κάπου πιο ήσυχα;» και να διαμορφώσουμε έναν χώρο όπου οι συγγενείς μπορούν να περνάνε για λίγο, 1-2 κάθε φορά.