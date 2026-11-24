Έγγραφα που επικαλείται το Page Six δεν υποδεικνύουν ότι υπήρξε διακομιδή του σε κάποιο νοσοκομείο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Hack πέθανε στο σπίτι του.

Ο Steven Hack πέθανε σε ηλικία 68 ετών από αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Ο θάνατος του γνωστού ηθοποιού, που ήταν από τα πρώτα μέλη της θρυλικής θεατρικής παραγωγής του Cats, έγινε γνωστή το Σάββατο με ανακοίνωση από την Interact Theatre Company του Λος Άντζελες.

Η θεατρική εταιρεία, στην οποία ήταν ιδρυτικό μέλος ο Hack, έγραψε σε ανάρτησή της πως «πέθανε μετά από ένα ξαφνικό και αναπάντεχο καρδιακό περιστατικό».

Όπως έχει γίνει γνωστό στις 19 Νοεμβρίου οι διασώστες στο Λος Άντζελες έλαβαν κλήση στις 4:20 μμ. για περιστατικό στο σπίτι του ηθοποιού στο βόρειο Χόλιγουντ.

Έγγραφα που επικαλείται το Page Six δεν υποδεικνύουν ότι υπήρξε διακομιδή του σε κάποιο νοσοκομείο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Hack πέθανε στο σπίτι του.

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«Ο Steven ήταν ένας χαρισματικός και ευέλικτος ερμηνευτής, ένας εξαιρετικός δημιουργός και ένα αγαπημένο μέλος της καλλιτεχνικής μας οικογένειας», ανέφερε η δήλωση.

{https://www.instagram.com/interactla/p/DgAn_BfGuCW/}

«Η δημιουργικότητα και το ταλέντο του βοήθησαν να διαμορφωθεί το InterAct στα πρώτα του χρόνια και η τέχνη, το χιούμορ, η ζεστασιά και το γενναιόδωρο πνεύμα του εμπλούτισαν όλα όσα άγγιξε» πρόσθεσε.

Ο Hack έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του στην 7η σεζόν του «Seinfeld» ενώ είχε εμφανιστεί σε σειρές όπως οι «Desperate Housewives», «American Horror Story», «Agent Carter», «Ratched», «General Hospital» κλπ και ταινίες όπως οι «Fantastic Four» του 2015 και το «Thor: The Dark World» του 2013.

Με πληροφορίες του Page Six/Deadline