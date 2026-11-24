Γκρίνιες, παράπονα και αντιδράσεις.

Μία απρόσμενη έκπληξη περίμενε τα επτά καλύτερα μοντέλα του φετινού GNTM, καθώς λίγο πριν ολοκληρωθεί η δοκιμασία, η Μπέττυ Μαγγίρα ανακοίνωσε την επιστροφή δύο μοντέλων.

Η σημερινή δοκιμασία, ταξίδεψε τους διαγωνιζόμενους στο 1940, ενώ το ζητούμενο ήταν να υποδυθούν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο η ζωή το αναγκάζει να αποχωριστεί.

Στο πλευρό τους, είχαν δύο παλιούς γνώριμους του διαγωνισμού, καθώς η Ξένια και ο Γιώργος Τοκμετζίδης, στάθηκαν δίπλα τους για να αναλάβουν το ρόλο του παρτενέρ τους.

GNTM 7: Τα δύο μοντέλα που επιστρέφουν

Στο τέλος της σημερινής δοκιμασίας, λοιπόν, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ανακοινώνουν την επιστροφή δύο πρώην διαγωνιζομένων, τους οποίους επέλεξαν οι φωτογράφοι που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο GNTM.

Η εξέλιξη προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα και εντάσεις στο σετ.

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Ο Ζαν και ο Χρύσανθος, ήταν τα δύο μοντέλα που επιλέχτηκαν από τους φωτογράφους για να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Ο πρώτος μάλιστα, ήταν και ο παίκτης που αποχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, με την επιστροφή του να προκαλεί έντονη συγκίνηση και χαρά στους διαγωνιζόμενους.

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Από την άλλη πλευρά, ο Χρύσανθος, έκανε την εμφάνισή του ντυμένος ναύτης, με την επιστροφή του να προκαλεί εντάσεις, σχόλια και γκρίνια από τους υπόλοιπους παίκτες.

Τα δύο παιδιά, βέβαια, χρειάστηκε να ποζάρουν κανονικά, λαμβάνοντας μέρος στη σημερινή δοκιμασία, με τις λήψεις τους να οδηγούνται στο πλατό.

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