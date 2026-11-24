Νέο επεισόδιο, απόψε τα μεσάνυχτα, στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 24:00 Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο αποψινό «The 2Night Show» την Αντιγόνη Νεοφύτου, την οποία φέτος απολαμβάνουμε στη σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1.

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη, η Αντιγόνη παραδέχεται πως ντρέπεται πάρα πολύ, ωστόσο εξομολογείται ότι επαγγελματικά ζει το όνειρό της. Μάλιστα, αποκαλύπτει πως στην αρχή νόμιζε ότι ο τίτλος «Ντέρτι» ήταν η αγγλική λέξη «Dirty».

Η ταλαντούχα ηθοποιός θυμάται τα παιδικά της χρόνια στην Κύπρο και τις σπουδές μπαλέτου στο Βέλγιο, ενώ μοιράζεται την επιθυμία της να ταξιδέψει, καθώς, αν και έχει αυστραλιανό διαβατήριο, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την Αυστραλία.

Τέλος, μιλάει για τον σκύλο της, τον «Τιραμισού», και αναμετράται με τον Γρηγόρη στην «Μπλόφα», με το αποτέλεσμα να είναι απολαυστικό!

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» τον Θανάση Τσαλταμπάση και τον Ίαν Στρατή, οι οποίοι φέτος συνεργάζονται με μεγάλη επιτυχία στο μιούζικαλ «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» στο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Οι δύο καλλιτέχνες αναφέρονται στην παράσταση, η οποία αναδεικνύει πού μπορεί να οδηγήσει η απληστία. Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης περιγράφει την απαιτητική καθημερινότητα με δύο παιδιά και ομολογεί ότι παλαιότερα δεν εκφραζόταν εύκολα με το κλάμα, ενώ σήμερα συγκινείται με το παραμικρό.

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Παράλληλα, θυμάται τη σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», εξηγώντας γιατί τα τηλεοπτικά reunion είναι επίφοβα. Από την πλευρά του, ο Ίαν Στρατής μιλάει με θαυμασμό για τον Θανάση Τσαλταμπάση, τονίζοντας ότι αποτελεί πρότυπο ηθοποιού και πως έμαθε πολλά από εκείνον πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Επίσης, αναφέρεται στις ζωντανές εμφανίσεις του, αλλά και στη συμμετοχή του στην παράσταση «Ηρακλής: Ένας ήρωας γεννιέται» στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ. Τέλος, η βραδιά επιφυλάσσει μία απρόσμενη έκπληξη, καθώς το σαρκοφάγο φυτό του μιούζικαλ «εισβάλλει» στο στούντιο και τα λέει τετ-α-τετ με τον Γρηγόρη!

{https://www.youtube.com/watch?v=kTkosWpIaIY}

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Ηλία Βρεττό, ο οποίος μοιράζεται τον ενθουσιασμό του λίγο πριν γίνει μπαμπάς

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αποκαλύπτει πως σε δύο μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, καθώς με τη σύζυγό του, Αναστασία, περιμένουν αγοράκι.

Ομολογεί ότι προσπαθούσαν καιρό να γίνουν γονείς και παραδέχεται πως αγχώνεται, ελπίζοντας να πάνε όλα καλά. Ακόμα, αναφέρει πως πριν από λίγο καιρό πήγαν μαζί για κάμπινγκ στον Όλυμπο, ενώ εξομολογείται ότι θέλει να μπει στον τοκετό, αν και δεν ξέρει αν θα αντέξει.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Βρεττός παίζει με τον Γρηγόρη το παιχνίδι «Ναι, με ακούτε;» και, φορώντας τα ακουστικά, πετάει απίθανες ατάκες! Τέλος, δηλώνει πως διανύει μια εξαιρετική επαγγελματική περίοδο, μιλάει για τις ζωντανές εμφανίσεις του, παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Πρόστιμο» και ερμηνεύει live στο στούντιο τις μεγαλύτερες επιτυχίες του!

Για 11 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε Τρίτη 24 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.