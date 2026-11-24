«Το σόι σου», νέο σπαρταριστό επεισόδιο απόψε στις 21:00.
Ο Μενέλαος φέρνει στο σπίτι ένα τασάκι, δώρο από την κα Λιλίμπου, και ανοίγει η τύχη των Τριαντάφυλλων. Ή μήπως όχι;..
«Το Σόι Σου»: Τι θα δούμε αναλυτικά
Η Λιλίμπου επιστρέφει μετά από χρόνια στη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, και φέρνει μαζί και τη διάσημη… ενέργειά της.
Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για βάζο αλλά για τασάκι, που ο Μενέλαος κάνει το λάθος να φέρει και πάλι στο σπίτι.
{https://www.youtube.com/watch?v=q73k6QOtPf4}
Η Αλεξάνδρα, που την ίδια μέρα περιμένει μια πολύ σημαντική απάντηση, αντιδρά αμέσως στην επερχόμενη γρουσουζιά, όμως η «ενέργεια» της Λιλίμπου θα κάνει και πάλι το θαύμα της, αφού αντί για γκαντεμιά, το τασάκι θα αρχίσει να φέρνει απανωτά περιστατικά καλοτυχίας σε όλους…
Το προαίσθημα της Λυδίας…
{https://www.youtube.com/watch?v=vgaXgxslqMA}
Η κα Λιλίμπου είναι γρουσούζα;
{https://www.youtube.com/watch?v=jRaTi-tnZLc}
Η τύχη του Σάββα!
{https://www.youtube.com/watch?v=1TVjAx9uY_I}
Οι Ζουζουνέλς πάνε Μαλδίβες!
{https://www.youtube.com/watch?v=C6v2w2o7Jbk}