Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

«Το σόι σου», νέο σπαρταριστό επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Ο Μενέλαος φέρνει στο σπίτι ένα τασάκι, δώρο από την κα Λιλίμπου, και ανοίγει η τύχη των Τριαντάφυλλων. Ή μήπως όχι;..

«Το Σόι Σου»: Τι θα δούμε αναλυτικά

Η Λιλίμπου επιστρέφει μετά από χρόνια στη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, και φέρνει μαζί και τη διάσημη… ενέργειά της.

Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για βάζο αλλά για τασάκι, που ο Μενέλαος κάνει το λάθος να φέρει και πάλι στο σπίτι.

{https://www.youtube.com/watch?v=q73k6QOtPf4}

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Η Αλεξάνδρα, που την ίδια μέρα περιμένει μια πολύ σημαντική απάντηση, αντιδρά αμέσως στην επερχόμενη γρουσουζιά, όμως η «ενέργεια» της Λιλίμπου θα κάνει και πάλι το θαύμα της, αφού αντί για γκαντεμιά, το τασάκι θα αρχίσει να φέρνει απανωτά περιστατικά καλοτυχίας σε όλους…

Το προαίσθημα της Λυδίας…

{https://www.youtube.com/watch?v=vgaXgxslqMA}

Η κα Λιλίμπου είναι γρουσούζα;

{https://www.youtube.com/watch?v=jRaTi-tnZLc}

Η τύχη του Σάββα!

{https://www.youtube.com/watch?v=1TVjAx9uY_I}

Οι Ζουζουνέλς πάνε Μαλδίβες!

{https://www.youtube.com/watch?v=C6v2w2o7Jbk}