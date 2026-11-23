Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το ιστορικό μουσείο στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί πλήρως ανακαινισμένο, φιλοξενώντας πλέον σύγχρονες περιοδικές εκθέσεις και ψηφιακές εφαρμογές που φωτίζουν την ιστορία της Αθήνας.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ακρόπολη, με την επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, με νέες χρήσεις, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, και την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και ανάδειξης του Ανατολικού Πλατώματος του Ιερού Βράχου.

Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν τον αρχαιολογικό χώρο επαναφέροντας ένα ιστορικό μουσείο σε ενεργό πολιτιστική χρήση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται αρχαιολογικά κατάλοιπα ιδιαίτερης σημασίας. Επιτρέποντας την πρόσβαση στο ανατολικό πλάτωμα, το κοινό μυείται σε σχεδόν άγνωστες πτυχές της ιστορίας της Ακρόπολης.

{https://youtu.be/8gzdJ-awDDo?si=lJErKBWy7U7rZbB8}

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό για την Ακρόπολη, την Αθήνα, το Υπουργείο Πολιτισμού», είπε ξεκινώντας την ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23/11.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια -από τον Ιούλιο του 2007- το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί, πλήρως ανακαινισμένο, με νέες χρήσεις και ουσιαστικά ανανεωμένο ρόλο στη συνολική εμπειρία του μέγιστου των αρχαιολογικών μας χώρων, ενός εξόχως σημαντικού μνημείου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς», συμπλήρωσε και πρόσθεσε: «Το κτήριο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της ελληνικής αρχαιολογίας και την εξέλιξη της ανασκαφικής έρευνας στον Ιερό Βράχο, αποκτά και πάλι ζωή, αναλαμβάνοντας έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο ρόλο. Δεν πρόκειται απλώς για την αποκατάσταση ενός ιστορικού μουσείου, αλλά για την επανένταξη ενός σημαντικού τόπου αρχαιολογικής μνήμης και γνώσης στην πολιτιστική ζωή της Ακρόπολης. Η αρχαιολογική έρευνα, η προστασία και συντήρηση των αρχαιοτήτων, η εκθεσιακή δραστηριότητα και η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχουν πλέον στον ίδιο τον Ιερό Βράχο».

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στο ιστορικό του Μουσείου: «Το 2007, το Μουσείο έκλεισε, προκειμένου να προετοιμαστεί η μεταφορά των συλλογών του στο νέο Μουσείο Ακρόπολης. Το 2018, ξεκίνησε η αποκατάστασή του. Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για την προστασία των ενεπίγραφων λίθων και των χιλιάδων αρχιτεκτονικών μελών, που βρίσκονταν διάσπαρτα επί του Βράχου, αλλά και χώρους γραφείων για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο απασχολείται στα αναστηλωτικά έργα επί των μνημείων της Ακρόπολης.

Τον Ιούλιο 2019, αυτός ο σχεδιασμός ανετράπη. Ήταν για μας αδιανόητο, σχεδόν υβριστικό, αυτό το ιστορικό κτήριο με τη μοναδικότητα της θέσης του να μετατραπεί σε γραφειακούς χώρους και αποθήκες. Τότε δώσαμε την κατεύθυνση το «ΜΟΥΣΕΙΟΝ» να επαναλειτουργήσει, σύμφωνα με τον αρχικό προορισμό του: Να μετατραπεί, όχι σε ένα ακόμη τυπικό μουσείο, αλλά σε έναν μουσειακό-εκθεσιακό χώρο, που να φιλοξενεί εκθέσεις για την ιστορία, την αρχαιολογία, τον πολιτισμό των Αθηνών, αλλά και εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, εμπνευσμένες από τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και καινοτόμα προγράμματα τεχνολογίας αιχμής.

Προφανώς έπρεπε να εξασφαλισθεί και ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος για την προστασία των αρχαιοτήτων που ήσαν εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες για δεκαετίες. Το «Μουσείον» έπρεπε να συνεχίσει να προστατεύει τις αρχαιότητες, αλλά και να πρωτοπορεί. Να συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο του ως κέντρο ανάδειξης των τεχνών, της φιλοσοφίας, του θεάτρου, των επιστημών, που γέννησε η αρχαία Αθήνα. Να προβάλει τη δυναμική της σύγχρονης τέχνης, που αρδεύεται από την κληρονομιά, που η Ελλάδα προσέφερε στον κόσμο, και να αξιοποιεί τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και καινοτομία για να διαχέει τις Αρχές και τις Αξίες του κατ' εξοχήν ανθρωποκεντρικού πολιτισμού, έτσι όπως αυτές συμπυκνώνονται στα μνημεία της Ακρόπολης, και ιδιαίτερα στον Παρθενώνα».

Παράλληλα, το Ανατολικό Πλάτωμα αποκτά μια οργανωμένη διαδρομή περιήγησης, φέρνοντας στο προσκήνιο σημαντικά αρχαιολογικά κατάλοιπα διαφορετικών ιστορικών περιόδων και δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα τμήμα του αρχαιολογικού χώρου που έως σήμερα παρέμενε λιγότερο προσβάσιμο. Οι νέες υποδομές έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την προστασία των αρχαιοτήτων, την ασφάλεια των επισκεπτών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία περιήγησης στον χώρο.

Επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης

Το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το «Μουσείον» επαναλειτουργεί μετά την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του, καθώς και την αναδιοργάνωση των εσωτερικών του χώρων. Η ιστορία του ανάγεται στον 19ο αιώνα και συνδέεται άρρηκτα με την εξέλιξη της αρχαιολογικής έρευνας στην Ακρόπολη. Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκο, το κτήριο εντάχθηκε διακριτικά στο μνημειακό περιβάλλον του Ιερού Βράχου και φιλοξένησε, για περισσότερο από έναν αιώνα, σημαντικά ευρήματα των ανασκαφών, έως τη μεταφορά τους στο νέο Μουσείο Ακρόπολης.

Μόνιμη έκθεση επιγραφών και αρχιτεκτονικών μελών

Με τη νέα του λειτουργία, το Μουσείο συνδυάζει την περιοδική εκθεσιακή δραστηριότητα με την οργανωμένη φύλαξη, προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο των εργασιών αναβαθμίστηκαν οι αποθηκευτικοί χώροι και το εργαστήριο συντήρησης, ενώ δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές για την ασφαλή φύλαξη και μόνιμη έκθεση αρχιτεκτονικών μελών, γλυπτών και ενεπίγραφων λίθων, πολλά από τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα στον αρχαιολογικό χώρο ή φυλάσσονταν προσωρινά σε μη προσβάσιμους, στο κοινό, χώρους.

Η νέα μουσειολογική προσέγγιση συνδέει οργανικά τη φύλαξη και τη συντήρηση με την εκθεσιακή εμπειρία. Ειδικά, σχεδιασμένες μεταλλικές κατασκευές φιλοξενούν αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και γλυπτά, ενώ κινητά πετάσματα αλυσίδων επιτρέπουν την επιλεκτική ανάδειξη των αρχαιοτήτων μέσω φωτισμού και ψηφιακών προβολών. Με αυτόν τον τρόπο, οι αποθηκευτικοί χώροι ενσωματώνονται διακριτικά στην εκθεσιακή εμπειρία, αναδεικνύοντας τον πλούτο του ευρύτερου αρχαιολογικού συνόλου.

Περιοδική έκθεση «ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΙΔΕΑ» – Η διαχρονική ιστορία της Αθήνας

Η πρώτη περιοδική αρχαιολογική έκθεση του Μουσείου, με τίτλο «ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΙΔΕΑ», παρουσιάζει περισσότερα από 750 αρχαιολογικά τεκμήρια, τα περισσότερα από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό.

Μέσα από ευρήματα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, καλύπτει μια μακρά ιστορική διαδρομή, από τη Νεολιθική εποχή έως τη μεγάλη ακμή και τον διαχρονικό της απόηχο.

Ο τίτλος «ΑΘΗΝΑΙ ΠΟΛΙΣ ΙΔΕΑ» της περιοδικής έκθεσης προσδιορίζει τρεις αλληλένδετες προσεγγίσεις. Ο όρος Αθήναι παραπέμπει στον ιστορικό τόπο, στο φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο της Αττικής και στις κοινότητες που το κατοίκησαν. Η πόλις αντιπροσωπεύει την οργανωμένη κοινωνία, τους θεσμούς, τις λατρείες, την οικονομία, τις κοινωνικές σχέσεις και τις αντιθέσεις της.

Η ιδέα αφορά την πρόσληψη της Αθήνας και τη διάρκεια των πολιτικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών ερωτημάτων που συνδέθηκαν με την ιστορία της. Σε πέντε αίθουσες, επιγραφές, γλυπτά, αγγεία, νομίσματα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης φωτίζουν την πολιτική, κοινωνική, οικονομική, θρησκευτική και καλλιτεχνική ζωή της Αθήνας, αναδεικνύοντας τη διαμόρφωση της πόλης, την ακμή της και τη διαχρονική της εξέλιξη.

Η αρχαιολογική έκθεση θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, ενσωματώνοντας νέα ευρήματα και ερευνητικά δεδομένα. Η εκθεσιακή ταυτότητα του Μουσείου συμπληρώνεται από δύο ακόμη παρουσιάσεις, οι οποίες συνδέουν την αρχαιολογική τεκμηρίωση με την ψηφιακή τεχνολογία και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

«Parthenon Alive – Ο Παρθενώνας Ζωντανεύει»

Το Parthenon Alive είναι μια καινοτόμος, επιστημονικά τεκμηριωμένη ψηφιακή πολιτιστική εμπειρία στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία συνδυάζει την ιστορική και αρχαιολογική τεκμηρίωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη, την τρισδιάστατη αναπαράσταση, τις τεχνολογίες εμβύθισης και την πολυτροπική αφήγηση.

Στο επίκεντρό της βρίσκονται η ζωφόρος του Παρθενώνα με την παράσταση της παναθηναϊκής πομπής, στην οποία η θρησκευτική λατρεία συνυφαίνεται με τη δημόσια ζωή και τη συλλογική ταυτότητα της αθηναϊκής πόλης, και η Ακρόπολη μέσα από τις διαδοχικές μεταμορφώσεις της στο πέρασμα των αιώνων από την προϊστορική έως τη σύγχρονη εποχή.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: 1. «Στα βήματα της Δημοκρατίας»: Επιλεγμένες σκηνές και μορφές από τις επιμέρους πλευρές της μνημειώδους ζωφόρου του Παρθενώνα συντίθενται δημιουργικά σε μια νέα ψηφιακή αφήγηση, αποκτώντας ζωή, ρυθμό και κίνηση σε φυσική κλίμακα, διατηρώντας παράλληλα τη μορφή και την οπτική απόδοση της υλικότητας του μαρμάρου.

2. «Η Ακρόπολη στον Χρόνο»: 3.500 χρόνια ιστορίας ανασυντίθενται μέσα από την τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση περίπου 100 μνημείων της Ακρόπολης και των κλιτύων της, οργανωμένων σε οκτώ ιστορικές περιόδους.

3. «Parthenon Beyond»: Η εμπειρία επεκτείνεται πέρα από τον χώρο της έκθεσης με ένα ψηφιακό κυνήγι θησαυρού μέσα στο μουσείο.

Michael Rakowitz – «Αυτό που μένει πίσω μας δεν είναι μόνο οι επιγραφές»

Την εκθεσιακή παρουσία του Μουσείου ολοκληρώνει η έκθεση σύγχρονης τέχνης του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη Michael Rakowitz, τρίτο μέρος της τριλογίας «Αυτό που μένει πίσω μας δεν είναι μόνο οι επιγραφές», σε συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

Η έκθεση αναπτύσσει έναν διάλογο ανάμεσα στις ελληνικές αρχαιότητες, τα αντικείμενα αρχαίων πολιτισμών και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Με αφετηρία τις ιστορίες διασποράς, τις πολιτιστικές διαδρομές και τις μνήμες που ενσωματώνουν τα αντικείμενα, ο Rakowitz προσεγγίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως ένα δυναμικό πεδίο ιστορικών και ανθρώπινων αφηγήσεων. Η παρουσία του έργου του στο Παλαιό Μουσείο εντάσσει τη σύγχρονη τέχνη στον διάλογο με την αρχαιότητα, διευρύνοντας τη σχέση του ιστορικού μουσείου με το παρόν.

Οι τέσσερις εκθέσεις αποτυπώνουν τη νέα φυσιογνωμία του Παλαιού Μουσείου: την παρουσίαση της αρχαιολογικής γνώσης, τη δημιουργική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και τη συνάντηση της αρχαιότητας με τη σύγχρονη τέχνη. Έτσι, το ιστορικό κτήριο αποκτά έναν ανανεωμένο πολιτιστικό ρόλο, στον οποίο η έρευνα, η προστασία και η έκθεση των αρχαιοτήτων συνδέονται με νέους τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το έργο «Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης» χρηματοδοτήθηκε με περίπου 6.200.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»-ΕΣΠΑ 2014–2020 και 2021–2027, με περισσότερα από 2.000.000 ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και με 2.000.000 ευρώ από ιδιωτικές χορηγίες.

Για την υλοποίησή του εργάστηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Εργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και η Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η οποία ανέλαβε, μεταξύ άλλων, την διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων και τις εργασίες αρχαιολογικής τεκμηρίωσης και συντήρησης του υλικού που φυλάσσεται και εκτίθεται στο Μουσείο.

Διαμόρφωση και ανάδειξη του Ανατολικού Πλατώματος της Ακρόπολης

Το έργο της διαμόρφωσης και ανάδειξης του Ανατολικού Πλατώματος αναβαθμίζει ένα ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό τμήμα της Ακρόπολης, ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου. Η νέα διαδρομή εντάσσει οργανωμένα τον χώρο στην εμπειρία επίσκεψης, αναδεικνύοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα που φωτίζουν διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του Ιερού Βράχου.

Κεντρική επιδίωξη του σχεδιασμού ήταν η προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, σε συνδυασμό με την ασφαλή κίνηση των επισκεπτών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε ένα τμήμα που αποκτά για πρώτη φορά οργανωμένη επισκεψιμότητα.

Στο πλαίσιο των εργασιών αναδείχθηκε και αποκαταστάθηκε η Μυκηναϊκή οχύρωση, ενώ η αρχαιολογική έρευνα αποκάλυψε τμήματα της κλασικής οχύρωσης, ίχνη επισκευών της κατά την οθωμανική περίοδο, μετά την κατάρρευση του 1705, καθώς και μια πρώιμη βυζαντινή δεξαμενή, η οποία συντηρήθηκε και αναδείχθηκε.

Στη νέα διαδρομή εντάχθηκε και το Ιερό του Πανδίωνος, με την οριοθέτηση και ανάδειξη της έκτασής του, καθώς και την αποκατάσταση και συντήρηση της δυτικής πλευράς του περιβόλου του.

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η τεκμηρίωση και η αναδιοργάνωση του διάσπαρτου αρχαιολογικού υλικού. Μεταφέρθηκαν και αναδιατάχθηκαν 9.766 μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία δεν ανήκουν στα μνημεία της Ακρόπολης, καθώς και περίπου 6.000 άμορφα μαρμάρινα θραύσματα. Η μεταφορά τους στη νότια κλιτύ, νότια της Στοάς του Ευμένους, πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διατηρεί την αρχική σύνθεση και τους αριθμούς των ομάδων συγκέντρωσης, διαφυλάσσοντας την αρχαιολογική πληροφορία.

Παράλληλα, νότια του Μουσείου εγκαταστάθηκε ειδική μεταλλική κατασκευή για την ασφαλή αποθήκευση και οργάνωση γλυπτών που βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του τείχους, κοντά στη νοτιοανατολική γωνία. Η απομάκρυνση και αναδιάταξη του υλικού επέτρεψε την αποκάλυψη και ανάδειξη του κλασικού τείχους, ενώ επιλεγμένα αρχιτεκτονικά μέλη εντάχθηκαν κατά μήκος της νέας διαδρομής.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση τμήματος θριγκού αρχαίου ναού (Εκατόμπεδου), με χρήση αρχαίων μελών και σύγχρονες προσθήκες, ενσωματωμένου στον ανατολικό τοίχο του Μουσείου. Το σύνολο είχε συνθέσει ο αρχαιολόγος Δ. Μηλιάδης κατά τη δεκαετία του 1950. Τα αρχιτεκτονικά μέλη μετά την προσεκτική αφαίρεση των σύγχρονων προσθηκών και κονιαμάτων προστατεύονται πλέον στο εσωτερικό του Μουσείου.

Η νέα πορεία επίσκεψης περιλαμβάνει κλίμακα, βατό γυάλινο διάδρομο πάνω από την ανώτερη επιφάνεια της Μυκηναϊκής οχύρωσης και πλατφόρμα θέασης προς το εξωτερικό τείχος και το εσωτερικό της βυζαντινής δεξαμενής. Οι διαμορφώσεις επιτρέπουν την ασφαλή παρατήρηση των αρχαιολογικών καταλοίπων, χωρίς να επιβαρύνεται η προστασία τους.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών ανακατασκευάστηκαν οι υφιστάμενοι χώροι υγιεινής και δημιουργήθηκαν σύγχρονες εγκαταστάσεις, με χώρους προσβάσιμους για άτομα με αναπηρία. Ο σχεδιασμός συμπληρώθηκε από μελέτη απορροής ομβρίων υδάτων και βασίστηκε σε εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές, συντηρητικές και τοπογραφικές μελέτες, ώστε οι νέες υποδομές να ενταχθούν με σεβασμό στο μνημειακό περιβάλλον.

Το έργο υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, η οποία είχε την ευθύνη του επιστημονικού και επιχειρησιακού συντονισμού των αρχαιολογικών, τεχνικών και συντηρητικών εργασιών, από την τεκμηρίωση και την προστασία των καταλοίπων έως την ολοκλήρωση της νέας διαδρομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 2.100.000 ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση – Συντήρηση – Ανάδειξη Μνημείων Ακρόπολης».

Η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου και η ανάδειξη του Ανατολικού Πλατώματος αποτελούν δύο συμπληρωματικές παρεμβάσεις που διευρύνουν ουσιαστικά τη σχέση του κοινού με την Ακρόπολη. Το ιστορικό μουσείο επανέρχεται στον Ιερό Βράχο ως χώρος αρχαιολογικής γνώσης, προστασίας και σύγχρονου πολιτιστικού διαλόγου, ενώ το Ανατολικό Πλάτωμα αποκαλύπτει νέες πτυχές της μακραίωνης ιστορίας του μνημείου.

Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, η Ακρόπολη εμπλουτίζει τις δυνατότητες έρευνας, προστασίας και ανάδειξής της και προσφέρει στους επισκέπτες μια πληρέστερη εμπειρία γνωριμίας με την ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά.

Ο Ιερός Βράχος παραμένει ένας ζωντανός τόπος αρχαιολογικής έρευνας, γνώσης και πολιτισμού, με διαρκή ευθύνη τη διαφύλαξη και τη μετάδοση της μοναδικής του αξίας στις επόμενες γενιές.



*Φωτογραφίες: EUROKINISSI