Στο ύψος του Ωρωπού, στην εθνική Αθηνών- Λαμίας.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 51χρονο οδηγό ο οποίος κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας με 194 χλμ./ ώρα, υπερβαίνοντας κατά 74 χλμ./ ώρα το όριο ταχύτητας.

Το βράδυ της Κυριακής (22/11), ραντάρ «έπιασε» τον 51χρονο να οδηγεί με 194 χλμ./ ώρα στη νέα εθνική οδό Αθηνών- Λαμίας, στο ύψος του Ωρωπού, με αποτέλεσμα «την πρόκληση κινδύνου» για τους υπόλοιπους, επισημαίνει ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο 51χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παρουσιάστηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.