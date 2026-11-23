Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί 4 ανήλικοι, ένας 17χρονος, δύο 13χρονοι και ένας 14χρονος.

Τέσσερις ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για σύσταση συμμορίας και απόπειρα κλοπής, καθώς φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση και τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 17χρονου, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στην πλατεία Αγίου Θωμά, στο Γουδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο ανηλίκους με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, γεννημένους το 2009 και το 2013, έναν ανήλικο αλβανικής υπηκοότητας, γεννημένο το 2013, και έναν ανήλικο γεωργιανής υπηκοότητας, γεννημένο το 2012.

Οι τέσσερις φέρονται να επιτέθηκαν στον 17χρονο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Στη συνέχεια, του έψαξαν τις τσέπες και αφαίρεσαν χρήματα, τα οποία, ωστόσο, πέταξαν στο έδαφος πριν αποχωρήσουν από το σημείο.

Ο τραυματισμένος 17χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ακόμη και για την απώλεια της όρασής του, ενώ από την επίθεση υπέστη και κάταγμα στη μύτη.

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Του είχαν στήσει «καρτέρι» στο πάρκο της γειτονιάς

Όπως κατέθεσε ο ίδιος στις Αρχές, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 17:30, όταν καθόταν σε ένα παγκάκι της πλατείας μαζί με την κοπέλα του και συζητούσαν. Τότε, τους προσέγγισαν έξι ανήλικοι, οι περισσότεροι μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι άρχισαν να πειράζουν την κοπέλα.

Ο 17χρονος αντέδρασε, λέγοντάς τους πως η συμπεριφορά τους δεν ήταν σωστή. Εκείνοι, σύμφωνα με την περιγραφή του, απάντησαν πως η περιοχή είναι δική τους και πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Αμέσως μετά, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές, χτυπώντας τον επανειλημμένα στο κεφάλι και στο σώμα.