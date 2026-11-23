Τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές ενώ τον τραυμάτισαν σοβαρά στο μάτι.

Σοβαρά τραυματισμένος στο πρόσωπο και στο μάτι κατέληξε στο νοσοκομείο ένας 17χρονος, έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε από ομάδα ανηλίκων στου Γουδή, το απόγευμα του Σαββάτου. Οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να τον ληστέψουν, ενώ προσπάθησαν ακόμη και να τον σπρώξουν στον δρόμο, την ώρα που διέρχονταν αυτοκίνητα.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Θωμά, όπου ο ανήλικος είχε βρεθεί μαζί με την κοπέλα του και φίλους τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα περίπου πέντε με έξι ανηλίκων πλησίασε την παρέα και άρχισε να προκαλεί λεκτικά τα παιδιά.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς οι λεκτικές προκλήσεις μετατράπηκαν σε σωματική επίθεση. Ο 17χρονος φέρεται να προσπάθησε να προστατεύσει την κοπέλα του, μπαίνοντας μπροστά στους επιτιθέμενους, οι οποίοι στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον του.

Τον χτυπούσαν με γροθιές και κλωτσιές - Σοβαρός τραυματισμός στο μάτι

Οι ανήλικοι επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα στον 17χρονο, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Τα χτυπήματα στο πρόσωπο ήταν τόσο ισχυρά, ώστε του προκάλεσαν κάταγμα στη μύτη και σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ακόμη και να χάσει την όρασή του από το συγκεκριμένο μάτι.

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Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες επιχείρησαν να τον σπρώξουν στη μέση της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα υπήρχε κυκλοφορία οχημάτων.

Παράλληλα, φέρονται να προσπάθησαν να του αποσπάσουν τα χρήματα που είχε μαζί του.

Γιατρός που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε να τον βοηθήσει

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος είναι γιατρός και είχε αντιληφθεί όσα εκτυλίσσονταν στην πλατεία.

Ο γιατρός έσπευσε κοντά στον τραυματισμένο ανήλικο και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, ενώ συνέβαλε και στη διαδικασία μεταφοράς του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων του, ιδιαίτερα στην περιοχή του ματιού.

Μήνυση από τους γονείς - Αναζητούνται οι ανήλικοι δράστες

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι γονείς του 17χρονου μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων για την επίθεση σε βάρος του παιδιού τους.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.