Η 29χρονη γυναίκα δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παρά τα τραύματά της, ούτε θέλησε να πάρει κουμπί πανικού.

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε σε χωριό της Κισσάμου το απόγευμα του Σαββάτου με θύμα μία 29χρονη γυναίκα.

Πιο συγκεκριμένα, σε χωριό του Δήμου Κισσάμου, γυναίκα έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της και τον πατέρα του, όταν για αδιευκρίνιστους λόγους ο 41χρονος και ο 72χρονος της επιτέθηκαν με τα χέρια στο κεφάλι.

Μάλιστα το περιστατικό έλαβε χώρα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της.

Η 29χρονη γυναίκα δεν θέλησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παρά τα τραύματά της, ούτε θέλησε να πάρει κουμπί πανικού.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: zarpanews.gr