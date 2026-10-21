Συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας μετά τον ξυλοδαρμό μαθητή στο Μεσολόγγι.

Στη σύλληψη πέντε ανηλίκων για τον ξυλοδαρμό και τον τραυματισμό μαθητή μέσα σε σχολική μονάδα στο Μεσολόγγι προχώρησε η Αστυνομία το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε ο πατέρας του θύματος, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν οι πέντε ανήλικοι φέρονται να επιτέθηκαν στον γιο του και να τον τραυμάτισαν εντός του σχολείου. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, σε βάρος τεσσάρων από τους πέντε ανηλίκους σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί δελτίων ταυτότητας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδώσει αστυνομική ταυτότητα, παρότι είχαν συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης τέσσερις γονείς των ανηλίκων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη μία μητέρα για το ίδιο αδίκημα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.