Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να είναι ρατσιστικά καθώς ο μαθητής είναι αιγυπτιακής καταγωγής.

Σοβαρά τραυματισμένος στον πνεύμονα και στην πλάτη νοσηλεύεται στο «Σωτηρία» 18χρονος μαθητής του 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Αθηνών μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε έξω από το σχολείο του. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης με τον 18χρονο να διαπληκτίζεται έξω από το σχολείο την ώρα που ο μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής αποχωρούσε μετά το σχόλασμα.

Ομάδα ατόμων τον προσέγγισαν και ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε αιματηρή συμπλοκή καθώς ένας από τους δράστες έβγαλε μαχαίρι, απείλησε τον μαθητή και στη συνέχεια τον τραυμάτισε. Ο μαθητής έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος.

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Στο σημείο έσπευσε ο Διευθυντής του σχολείου όπου κάλεσε το ΕΚΑΒ. Άμεσα έφτασε το ασθενοφόρο με τον μαθητή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως έγινε γνωστό ο μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής έχει φτάσει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος πρόσφυγας και φιλοξενείται σε δομή. Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται, ενώ το ενδεχόμενο ρατσιστικού κινήτρου παραμένει υπό εξέταση. Παράλληλα δεν αποκλείεται και το σενάριο του «ξεκαθαρίσματος λογαριασμών» ωστόσο οι έρευνες, οι ταυτοποιήσεις για να εντοπιστούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και η συλλογή καταθέσεων να συνεχίζονται.

Λόγω των σοβαρών τραμάτων ο μαθητής χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο και νοσηλεύεται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρύτερα ακόμα ένας 18χρονος Αιγύπτιος μαθητής.

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Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι

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