Για την επίθεση στο πάρτι του Jamie Foxx Φοξ συνελήφθη ένας άνδρας ενώ βίντεο από το συμβάν δείχνει κόσμο έξω από την έπαυλη με αρκετούς να φορούν χειροπέδες και δεκάδες άλλους να οδηγούνται εκτός του χώρου.

Ένας άνδρας μαχαιρώθηκε στον λαιμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με επιφανειακά τραύματα στο ετήσιο πάρτι του Jamie Foxx για τον Halloween.

Το περιστατικό έγινε το Σάββατο στην έπαυλη του ηθοποιού στο Thousand Oaks στην Καλιφόρνια.

Πηγές δήλωσαν στο TMZ ότι η αστυνομία και τα σωστικά συνεργεία κλήθηκαν στο σπίτι του ηθοποιού για περιστατικό που αφορούσε επίθεση με μαχαίρι. Εκεί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα που είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στον λαιμό και έφερε επιφανειακά τραύματα.

Για την επίθεση συνελήφθη ένας άνδρας ενώ βίντεο από το συμβάν δείχνει κόσμο έξω από την έπαυλη με αρκετούς να φορούν χειροπέδες και δεκάδες άλλους να οδηγούνται εκτός του χώρου. Σε μία φωτογραφία φαίνεται μία πινακίδα να γράφει «απαγορεύονται τα ψεύτικα και τα αληθινά όπλα».

Ωστόσο παραμένει άγνωστο αν ο ηθοποιός ήταν την ώρα του συμβάντος στο σπίτι καθώς διοργανώτρια του πάρτι ήταν η 18χρονη κόρη του Anelise Bishop.

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Με πληροφορίες του Independent/TMZ