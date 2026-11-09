Ο 36χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να τους κρατήσει μακριά σημαδεύοντας τους και στη συνέχεια να διαφύγει.

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του ένας 36χρονος στη Νικαία, ο οποίος μάλιστα σημάδευε με καραμπίνα τους αστυνομικούς που τον πλησίασαν για να το συλλάβουν.

Ειδικότερα, περαστικός ενημέρωσε το κέντρο της Άμεσης Δράσης για έναν άνδρα που φέρεται πυροβολεί στον αέρα στο κέντρο της Νίκαιας.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, που έκαναν περιπολία στην περιοχή μετέβησαν στο σημείο, αρχικά εντόπισαν 5 κάλυκες και έπειτα τον 36χρονο να κρατά καραμπίνα και να τους σημαδεύει.

Ο 36χρονος στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να τους κρατήσει μακριά σημαδεύοντας τους και στη συνέχεια να διαφύγει. Τελικά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, παρά τη σθεναρή αντίστασή του, και κατέσχεσαν την καραμπίνα, με 6 φυσίγγια εντός αυτής και ένα στη θαλάμη.

Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγιο καραμπίνας και σουγιάς.

Στη συνέχεια σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες,

περίστροφο με φυσίγγιο,

999 γραμμ. κάνναβης,

πλήθος από αναδιπλούμενους σουγιάδες, μαχαίρια, τσεκούρια, τόξα και ξίφη,

3 βέλη τόξου,

78 φυσίγγια και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Για τον συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.