Παρά τις διαρροές της Χαριλάου Τρικούπη.

Η Χαριλάου Τρικούπη διαρρέει πως την έδρα στην Κόρινθο αν παραιτηθεί ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο αναπληρωματικός του την έδρα θα την πάρει η Έλενα Κονομόδη και το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Κονομόδη, η οποία εδώ και 1,5 χρόνο είναι αναπλ.γραμματέας ιδιωτικού χρέους του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει μέχρι σήμερα ανακοινώσει τις προθέσεις της, ούτε έχει προβεί σε κάποια θεσμική ενημέρωση του κόμματός της. Το σίγουρο πάντως είναι ότι βρίσκεται σε συζητήσεις και ζυμώσεις με τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

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Β.Σκ.