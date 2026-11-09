«Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα γκρέμισαν το αφήγημα της κυβέρνησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο κ. Μαρινάκης για άλλη μια φορά εμφανίστηκε ως Δρυίδης που με τη "χύτρα" των ψεμάτων και των αλχημειών προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς για τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών για την απόκλιση των μισθών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα γκρέμισαν το αφήγημα της κυβέρνησης», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ σε μέσο ετήσιο μισθό και μάλιστα με έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των μισθών. Την περίοδο 2019-2025 οι ελληνικοί μισθοί αυξήθηκαν ονομαστικά μόλις κατά 17,6% έναντι 26,5% στην ΕΕ. Την ίδια περίοδο ο πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε πάνω από 40% ενώ ρεκόρ σημείωσε και η αύξηση σε ενέργεια και πετρέλαιο.

Το 2025 ο ελληνικός μέσος μισθός αντιστοιχεί μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου μισθού έναντι 48,7% το 2019».

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει: «Κύριε Μαρινάκη, σας αξίζουν συγχαρητήρια που καταλήξατε μετά από επτάμισι χρόνια να συγκρίνεστε με τις επιδόσεις της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου».