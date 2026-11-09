«Η επικοινωνία αφορούσε χώρες της περιοχής, αυτό προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας.

Διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, τονίζοντας πως «δεν υπήρξε καμία όχληση προς τη χώρα μας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν γνωρίζει να υπήρξε κάποια επικοινωνία ανάμεσα στον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Χακάν Φιντάν, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία έχει ενημερωτικά χαρακτήρα και προβλέπεται.

«Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συγκεκριμένες, έχουν πρωτόκολλο. Η ρηματική διακοίνωση, που δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα, αφορά ένα άλλο κράτος. Κάποιοι θέλουν να ταυτίσουν δύο διαφορετικές διαδικασίες. Είναι άλλο η αδειοδότηση και άλλο η ενημέρωση που κάνει ένα κράτος που έχει άμεση σύνδεση με το έργο. Δείτε τις συνεντεύξεις του κ. Γεραπετρίτη, έχει πει ότι άλλο η άδεια, άλλο η ενημέρωση, δεν είναι όλα τα θέματα κομματικής αντιπαράθεσης», είπε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Για το αν υπήρξε επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν μετά την ελληνική NAVTEX, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε: «Δεν γνωρίζω για επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν. Είναι ένα έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης που αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο», ενώ για το αν υπήρξε κάποιου είδους παρέμβαση από τις ΗΠΑ, σημείωσε: «Καμία όχληση από τις ΗΠΑ ή κάποιο άλλο κράτος. Δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί από τις ΗΠΑ σε σχέση με κάποιο άλλο κράτος».

«Η ρηματική διακοίνωσή είχε ενημερωτικό χαρακτήρα»

«Την Παρασκευή εκδόθηκε η απόφαση. Ακολούθησε η NAVTEX, συνεπώς η Ελλάδα έκανε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες. Στη συνέχεια είχαμε την τουρκική αντι-ΝΑVTEX, η οποία δεν μεταβάλει το ισχύον νομικό καθεστώς. Άδεια για τις εργασίες ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές και κυπριακές Αρχές. Καμία συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές. Άλλο πράγμα η άδεια, άλλο η ενημέρωση. Η ρηματική διακοίνωση είναι ο ηπιότερος τρόπος μεταφοράς μηνύματος από κράτος σε κράτος. Δεν υπάρχει κάτι ηπιότερο από αυτό. Δεν συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας ή δικαιωμάτων τρίτων κρατών. Είναι καθαρά για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, ούτε αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα. Αυτό είναι κρίσιμο να διαχωριστεί και δεν το λέμε εκ των υστέρων. Έχει μιλήσει σχετικά ο κ. Γεραπετρίτης στο παρελθόν, όσα διακινούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Η επικοινωνία αφορούσε χώρες της περιοχής, αυτό προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποιοι μιλούν για ενδοτικότητα και παρασύρεται και η αντιπολίτευση. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να εξηγήσουμε το θέμα που πάνε να δημιουργήσουν. Δεν υπάρχει κάτι που είναι κρυφό. Θα τις δώσεις τις απαντήσεις ο κ. Γεραπετρίτης στα κόμματα, όπως κάνει κάθε φορά, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τον σωστό χρόνο.

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Κάποιοι προσπαθούν να μειώσουν τους χειρισμούς της χώρας που δικαιώνουν τις διαχρονικές μας θέσεις. Καμία υποχώρηση. Τι θέλουν οι επισπεύδοντες. Η Ελλάδα δεν υποχωρεί. Δεν υπήρξε ούτε πρόθεση να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Ακολουθείται μια διαδικασία ενημέρωσης όπως γίνεται», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό όλων των πλευρών»

«Η γραπτή ενημέρωση δεν συνιστά αίτημα αδείας, έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Αίτημα άδειας η γαλλική εταιρεία υπέβαλλε μόνο στις ελληνικές και κυπριακές Αρχές. Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα. Το έργο προχωράει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τίποτα διαφορετικό απ’ ότι είχε προαναγγελθεί δεν έχει συμβεί», είπε σε άλλη σχετική ερώτηση που δέχθηκε, ενώ για το αν η Αθήνα γνώριζε το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, απάντησε: «Κάθε ενέργεια τελεί υπό τον πλήρη προγραμματισμό όλων των πλευρών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όσα έχουν γίνει εκ των υστέρων ήταν σε πλήρη ενημέρωση δημοσίως, εκ των προτέρων, προφανώς με βάση και τις διατυπώσεις που μπορούσαν να ειπωθούν για λόγους ασφαλείας ενός ενεργειακού έργου υψίστης σημασίας ενός ευρωπαϊκού ενεργειακού έργου».

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