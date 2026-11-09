Τι είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος για την ενδεχόμενη διπλωματική παρέμβαση της Γαλλίας προς την Άγκυρα σχετικά με το υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου.

«Τι δουλειά έχει η Γαλλία; Δεν δεσμεύει την Ελλάδα οιαδήποτε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ή άλλη ενημέρωσή της εκ μέρους της Γαλλικής Κυβέρνησης, αφού αυτή ουδεμία αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση έχει ως προς τούτο εν προκειμένω», είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος, μιλώντας στο Mega News.

« Επιπλέον, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι η Γαλλική Κυβέρνηση πλήττει εμμέσως πλην σαφώς τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της όλης επιχείρησης πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου», σημείωσε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Αναλυτικά τα σημεία της συνέντευξης σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και τις γενικότερες επιπτώσεις της ήττας Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών κατά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ:

«Ι. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, στο πεδίο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ δεν αναμένονται ανατροπές, δοθέντος ότι οι σχέσεις αυτές έχουν από καιρό στέρεα θεμέλια και έτσι δεν εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την αλλαγή συγκυρίας. Από την άλλη δε πλευρά είναι εξαιρετικά πιθανό, και λόγω της νέας πλειοψηφίας που έχει προκύψει στην Γερουσία, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι φιλοδοξίες ή και φαντασιώσεις του Ταγίπ Ερντογάν ως προς την ενδεχόμενη βοήθεια των ΗΠΑ προς την Τουρκία σε πολεμικό υλικό, και οπωσδήποτε σε σχέση π.χ. με το ενδεχόμενο της προμήθειας στην Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Α. Αυτά τα νέα δεδομένα, σε συνδυασμό και με την -έστω και καθυστερημένη- εντελώς πρόσφατη θετική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου με την απερίφραστη καταδίκη των ωμών παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου εκ μέρους της Τουρκίας, παρέχουν σε Ελλάδα και Κύπρο την μεγάλη ευκαιρία αποτελεσματικής υπεράσπισης των εν γένει Εθνικών μας Θεμάτων καθώς και της δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος πάνω στις βάσεις του Διεθνούς Δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Και σε αυτή την συγκυρία είναι ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να καταδείξουν, εν είδει δείγματος γραφής, άκρως αποφασιστική στάση και ως προς την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, με πλήρη και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ (UNCLOS). Εδώ δε πρέπει να καταστεί σαφές ότι, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, Ελλάδα και Κύπρος έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να προβούν στην πόντιση του καλωδίου αυτού όπως έχει προγραμματισθεί, αφού η πορεία πόντισης εξελίσσεται αποκλειστικώς μέσα στα όρια της Υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Κύπρου, χωρίς να ασκεί εν προκειμένω οιαδήποτε επιρροή το νομικώς ανυπόστατο «τουρκολιβυκό μνημόνιο» το οποίο ούτως ή άλλως δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια ως προς τούτο δεν απαιτείται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ενημέρωση και πολύ περισσότερο άδεια της Τουρκίας. Άρα είναι υπεραρκετή η ήδη εκδοθείσα από την αρμόδια Ελληνική Αρχή, στις 6.10.2026, σχετική NAVTEX (γενική αγγελία προς ναυτιλλομένους) για την έναρξη των ερευνών βάθους του γαλλικού ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo», το οποίο επιχειρεί για λογαριασμό της Γαλλικής Εταιρείας NEXANS, μέλους της Κοινοπραξίας GSI (Great Sea Interconnector), ήτοι του φορέα προετοιμασίας και ολοκλήρωσης του έργου πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι εταιρείες μέλη της Κοινοπραξίας GSI εκτελούν μεν εργολαβικώς το ως άνω έργο, πλην όμως ουδόλως είναι εξουσιοδοτημένες, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να ζητούν για τις σχετικές εργασίες τους άδεια της Τουρκίας, ή ακόμη και να προβαίνουν έστω και σε ειδική ανακοίνωση με παραλήπτη την Τουρκία προς την ίδια κατεύθυνση. Και τούτο επειδή η κύρια και κρίσιμη αδειοδότηση εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου έχει δοθεί -όπως είναι ευνόητο λόγω της φύσης του έργου τούτου- από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), ύστερα από την μεταβίβαση σε αυτές της εν λόγω άδειας, στις 10.10.2025, εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου. Κατά συνέπεια η Κοινοπραξία GSI, εν συνόλω, ενεργεί έναντι της Ελλάδας και των αρμόδιων αρχών της, για την ολοκλήρωση του έργου της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, στην βάση ενός συμβατικού δεσμού lato sensu πρόστησης. Όπου ο προστηθείς, δηλαδή η Κοινοπραξία GSI, περιορίζεται να δρα μόνον εντός του πλαισίου εξυπηρέτησης των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων του προστήσαντος, ήτοι της Ελλάδας. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται οιονεί αυτοθρόως, αφού κατά το εφαρμοζόμενο και σε αυτή την περίπτωση Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, κατ’ εξοχήν ως προς την Υφαλοκρηπίδα, μόνον η Ελλάδα, και δη αποκλειστικώς, νομιμοποιείται να υπερασπίζεται την Κυριαρχία της και τα Κυριαρχικά της Δικαιώματα -όπως και εκείνα της Κύπρου στην συγκεκριμένη περίπτωση- έναντι των καταδήλως έκνομων ισχυρισμών ή και απαιτήσεων της Τουρκίας.

Και, αντιστρόφως, η Κοινοπραξiα GSI ουδόλως νομιμοποιείται, και κατ’ ουδένα τρόπο, να προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να θίξουν, έστω και κατ’ ελάχιστο, τα κάθε είδους δικαιώματα και έννομα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, τα οποία τους αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ. Συνακόλουθα, ενέργειες της Κοινοπραξίας GSI που υπερβαίνουν το κατά τ’ ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο -όπως π.χ. τυχόν μονομερείς ανακοινώσεις προς την Τουρκία- ούτε αναγνωρίζονται από την Ελλάδα ούτε την δεσμεύουν έναντι τρίτων, π.χ. Τουρκία, υφ’ οιανδήποτε εκδοχή, δοθέντος ότι ως συντελεσθείσες εκτός εξουσιοδότησης δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα εις βάρος της Ελλάδας. Πολύ περισσότερο δεν δεσμεύει την Ελλάδα οιαδήποτε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ή άλλη ενημέρωσή της εκ μέρους της Γαλλικής Κυβέρνησης, αφού αυτή ουδεμία αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση έχει ως προς τούτο εν προκειμένω. Επιπλέον, εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι προφανές ότι η Γαλλική Κυβέρνηση πλήττει εμμέσως πλην σαφώς τα Κυριαρχικά Δικαιώματα της Ελλάδας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον της όλης επιχείρησης πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Β. Εν τέλει δε η Ελλάδα, και ενόψει της τρέχουσας κρίσιμης συγκυρίας που σχετίζεται με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, πρέπει να προβεί -έστω και με σημαντική καθυστέρηση- και στις εξής δύο πρόσθετες ενέργειες για την περαιτέρω θωράκιση της Εθνικής Κυριαρχίας της και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο:

1. Πρώτον -και το είχα επισημάνει ευθύς εξ αρχής ως εν ενεργεία Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήτοι από το 2019- να επεκτείνει αμέσως στα 12 ν.μ. την Αιγιαλίτιδα Ζώνη της ως προς όλα τα Νησιά μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι θα απαντήσει, εμπράκτως και αποτελεσματικώς, στην Τουρκία, καθιστώντας ακόμα πιο εμφανές και πρόδηλο το νομικώς ανυπόστατο του «τουρκολιβυκού μνημονίου» και ακυρώνοντάς το στην πράξη. Παράλληλα δε θα διευρύνει, όπως άλλωστε έχει δικαίωμα κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, στην περιοχή το πεδίο άσκησης τόσο της stricto sensu Κυριαρχίας της όσο και των Κυριαρχικών Δικαιωμάτων της, π.χ. ως προς την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ που της αναλογεί.

2. Και, δεύτερον, να ενεργοποιήσει σε όλη τους την έκταση την κήρυξη και τον καθορισμό των ορίων της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αυτή είχε θεσπισθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν.4001/2011. Διότι το 2012 υποβλήθηκε βεβαίως στην αρμόδια Διεύθυνση Δικαίου της Θάλασσας και Θαλασσίων Υποθέσεων του ΟΗΕ (DOALOS) το άρθρο 156 του ν.4001/2011. Δεν συντελέσθηκε όμως έκτοτε και η κατάθεση στην αρμόδια Γραμματεία του ΟΗΕ των γεωγραφικών συντεταγμένων των εξωτερικών ορίων της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ως άνω άρθρου. Αυτή ακριβώς η κατάθεση πρέπει να γίνει χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, έτσι ώστε να καταστεί ενεργό στο ακέραιο, τουλάχιστον ως προς τα εξωτερικά όρια της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας, το κανονιστικό πλαίσιο των διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου 156 του ν.4001/2011.

ΙΙ. Οι πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ συνεπάγονται μεγάλες αλλαγές, με απρόβλεπτες ακόμη διαστάσεις. Και δη σε παγκόσμια κλίμακα.

Α. Η συντριπτική ήττα του Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών και η, αντιστρόφως αναλόγως, περιφανής νίκη των Δημοκρατικών κατά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ οφείλεται -τουλάχιστον κατά κύριο λόγο, και πέραν της συχνά αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς του- στην πλήρη ανακολουθία της πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του MAGA. Kαι ειδικότερα στο ότι αφενός αντί για το τέλος των πολέμων ο Τραμπ τους πολλαπλασίασε εμφανώς, με αποκορύφωμα τον πόλεμο με το Ιράν ο οποίο, επιπροσθέτως, έχει αμαυρώσει το διεθνές κύρος των ΗΠΑ. Και, αφετέρου, αντί για το «οικονομικό θαύμα» των ΗΠΑ και την καλυτέρευση της ζωής του μέσου Αμερικανού η πολιτική Τραμπ την έχει επικινδύνως επιδεινώσει, κατ’ εξοχήν λόγω του πληθωρισμού και της επέκεινα αύξησης του κόστους ζωής καθώς και λόγω της εκτόξευσης του κόστους των στεγαστικών δανείων.

Β. Σε όλα αυτά προστίθεται και η αύξηση του ήδη τεράστιου δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, το οποίο ξεπέρασε τα 40 τρις δολάρια και ανήλθε έτσι στο 125% του ΑΕΠ. Γεγονός το οποίο, πέραν των άλλων συνεπειών, έχει κλονίσει επικίνδυνα και το διεθνές οικονομικό κύρος των ΗΠΑ καθώς και την επενδυτική παντοδυναμία του δολαρίου, που επί πολλές δεκαετίες θωράκιζε την οικονομική ισχύ τους σε πλανητικό επίπεδο.

ΙΙΙ. Το μεγάλο ζήτημα και ερώτημα συνίσταται στο αν η ήττα του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ σημαίνει και ήττα του «τραμπισμού» γενικότερα.

Α. Και κατά πρώτιστο λόγο αν το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα συνιστά και καταδίκη του «προτύπου» ενός αυταρχικού ηγέτη, ο οποίος όχι μόνον έχει περιθωριοποιήσει την μεγάλη παράδοση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, που διακρινόταν για την λειτουργία των «θεσμικών αντιβάρων» στο πεδίο της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών και για την εν γένει θεσμική και κανονιστική δυναμική του Κράτους Δικαίου. Αλλά και έχει επιδοθεί, δίχως μάλιστα προσχήματα, σε μία προσπάθεια «εξαγωγής» του δικού του «προτύπου» αυταρχικής διακυβέρνησης μέσω της στήριξης ακόμη και πιο αυταρχικών ηγετών σε άλλες χώρες, π.χ. Όρμπαν στην Ουγγαρία, Ερντογάν στην Τουρκία και Μπολσονάρου στην Βραζιλία. Δυστυχώς, το φαινόμενο του «τραμπισμού» στις ΗΠΑ έχει βαθύτερα αίτια και βαθύτερες ρίζες, ύστερα μάλιστα από τα αρνητικά πεπραγμένα της Κυβέρνησης Μπάϊντεν που οδήγησαν στην εξαιρετικά διαβρωτική για την κοινωνική συνοχή επιδείνωση της κατάστασης των οικονομικώς ασθενέστερων Αμερικανών. Επιπλέον, οι «επίδοξοι» διάδοχοι του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινούνται κατά βάση προς την ίδια κατεύθυνση, π.χ. ο Αντιπρόεδρος Βανς και ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο, πολλώ μάλλον αφού επί χρόνια και έως τώρα εκτέθηκαν ανεπανορθώτως επιδοκιμάζοντας, σχεδόν ανεπιφυλάκτως, το MAGA ως προσωπικό «δόγμα» του Αμερικανού Προέδρου. Σε ό,τι δε αφορά τους νικητές Δημοκρατικούς πρέπει να σημειωθεί πως, πέραν του ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν εμφανίζει στοιχειωδώς ενιαία ιδεολογική βάση και συνεκτική πολιτική, στερείται -σήμερα τουλάχιστον- και ηγετικών φυσιογνωμιών κατάλληλων να διεκδικήσουν την Προεδρία στις ΗΠΑ, με τον χρόνο έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές να μην είναι σύμμαχος για την κάλυψη ενός τέτοιου πολιτικού ελλείμματος.

Β. Συμπερασματικώς, οι ενδιάμεσες αυτές εκλογές φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να αφορούν κατά μέγιστο μέρος το εσωτερικό των ΗΠΑ και την καθημερινή ζωή του μέσου Αμερικανού. Όχι όμως και την πραγματική ανάταξη της ποιότητας της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ καθώς και την τόνωση του προτύπου που άλλοτε ήταν δημοκρατικό παράδειγμα προς μίμηση, με υπερεθνικές διαστάσεις και προεκτάσεις. Όσο για τις επιπτώσεις ως προς την διεθνή ειρήνη και το τέλος του πολέμου κυρίως στην Μέση Ανατολή, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το θυμικό του Προέδρου Τραμπ έως το τέλος της θητείας του. Διότι δεν είναι βέβαιο ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει διδαχθεί από την ήττα του αλλά, όλως αντιθέτως, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακριβώς λόγω της κυκλοθυμικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς του, να επιχειρήσει νέα μεγάλα πολεμικά χτυπήματα εναντίον του Ιράν, με όλες τις εντεύθεν αρνητικές διεθνώς συνέπειες. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά το Σύνταγμα των ΗΠΑ ναι μεν οι εξουσίες του Προέδρου Τραμπ, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και την ανατρεπτική διαφοροποίηση των πλειοψηφιών στο Κογκρέσο, έχουν μειωθεί κατά το μέρος που συνδέονται με την εσωτερική πολιτική. Πλην όμως παραμένουν κατ’ ουσίαν αλώβητες σε μέγιστα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως είναι προεχόντως και αυτά της ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης αποφάσεων ως προς τις πολεμικές επιχειρήσεις πέραν των συνόρων των ΗΠΑ.

Γ. Και τούτο ακόμη: Η περίοδος Τραμπ έχει σημαδευτεί από την προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου να περιθωριοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την καταστήσει απλό «δορυφόρο» εξυπηρέτησης των αμερικανικών συμφερόντων, «θεραπαινίδα» της πλανητικής επικυριαρχίας των ΗΠΑ. Η τάση αυτή δεν φαίνεται να ανατρέπεται ριζικώς στο άμεσο μέλλον, αφού είναι γνωστό ότι ο αντιευρωπαϊσμός έχει, δυστυχώς, παλαιότερες και βαθύτερες στις ΗΠΑ. Ιδίως υπό την έννοια της γενικότερης αντίληψης μεγάλου μέρους των Αμερικανών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «κοστίζει πολλά» στις ΗΠΑ, αφού μεταξύ άλλων διασφαλίζουν και την αμυντική της υπόσταση και ασφάλεια, δίχως όμως εκείνη να τους προσφέρει ανάλογα ανταλλάγματα. Γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τώρα, πρέπει επιτέλους να λάβει τα μέτρα της και να υπερασπισθεί το κύρος της και τον πλανητικό ρόλο που της αναλογεί υπέρ της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Και προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατά προτεραιότητα, να επιταχύνει την διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης καθώς και να θωρακίσει, κατά το γράμμα και το πνεύμα των διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον αντίστοιχο βαθμό τον κρίσιμο πυλώνα της Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Πυλώνα ο οποίος τώρα είναι εν πολλοίς ατροφικός, όπως απέδειξαν και τα πολεμικά γεγονότα τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Μέση Ανατολή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος

{https://www.youtube.com/watch?v=yHSAGYXrARM}