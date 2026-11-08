Συντάχθηκε η έρευνα, υπέγραψαν Δένδιας, Χούπης- Προηγήθηκαν μεγάλες αντιδράσεις από μαζικούς φορείς, στρατευμένους και το ΚΚΕ.

Απολύεται ο Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας που τραμπούκισε κατά φαντάρων στο Μεγάλο Πεύκο, διατάσσοντας καψόνια κατά στρατευμένων, ενώ ο ίδιος έκαψε τσιγάρο στο μάγουλο οπλίτη και τον έριξε στο έδαφος με αποτέλεσμα να του σπάσει το δόντι.

Η Έκθεση που προέκυψε από την έρευνα ολοκληρώθηκε, την υπέγραψαν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης που όντως ενδιαφέρθηκαν για το απαράδεκτο περιστατικό και ο Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας οδεύει προς απόλυση.

Πώς περιγράφει το περιστατικό και τις αντιδράσεις ο «Ριζοσπάτης»

Είχαν προηγηθεί μεγάλες αντιδράσεις από μαζικούς φορείς, στρατευμένους και το ΚΚΕ.

Αναδημοσιεύουμε από τον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου:

Μεγάλο κύμα αλληλεγγύης στους φαντάρους που υπέστησαν τις τραμπούκικες και φασιστικές συμπεριφορές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Μεγάλο Πεύκο, αλλά και καταδίκης της απαράδεκτης τιμωρίας του στρατιώτη Αλέξανδρου Πορφύρη, που βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τα περιστατικά, εκδηλώνεται από μαζικούς φορείς και σωματεία, όπως και νέους στρατευμένους που στέλνουν καθημερινά επιστολές τους στον «Ριζοσπάστη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προμήθειας των χορηγούμενων υπηρεσιακών ειδών στο ΚΕΕΔ, Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας διέταξε τους καταδρομείς να εκτελέσουν καψόνια, ενώ στη συνέχεια έκαψε τσιγάρο στο πρόσωπο ενός φαντάρου και κλώτσησε άλλον στην πλάτη, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος, να χτυπήσει στο σαγόνι του και να σπάσει το δόντι του.

Από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ ανέδειξε το περιστατικό, με παρεμβάσεις βουλευτών του στη Βουλή, ενώ κατέθεσε Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας, απαιτώντας την άμεση ανάκληση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Αλ. Πορφύρη, την οριστική αποπομπή του συγκεκριμένου ΕΠΟΠ από τις Ενοπλες Δυνάμεις και την παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομένων.

Το ζήτημα έθεσε και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ξεκινώντας με αυτό την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη, καταγγέλλοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης για την ανοχή απέναντι σε φασιστικές συμπεριφορές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι βουλευτές του Κόμματος Γιάννης Δελής και Νίκος Καραθανασόπουλος κατήγγειλαν από το βήμα της Βουλής την άθλια και βίαιη συμπεριφορά σε βάρος των νεοσυλλέκτων, καθώς και την τιμωρία του φαντάρου που την κατήγγειλε. Παράλληλα, η Κομματική Οργάνωση Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ μοίρασε στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του στρατοπέδου την Ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.

Στην Ερώτηση, που υπογράφουν οι βουλευτές Νίκος Παπαναστάσης, Θανάσης Παφίλης και Χρήστος Τσοκάνης, υπογραμμίζεται ότι οι πρακτικές αυτές παραπέμπουν σε εγκληματικές συμπεριφορές φασιστών. Το ΚΚΕ απαιτεί να μην υπάρξει καμία ανοχή στη σωματική και φασίζουσα βία μέσα στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Προκλητική ήταν η στάση της κυβέρνησης, καθώς απαντώντας στη σχετική Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γ. Δελή, ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας Αθ. Δαβάκης στην ουσία συγκάλυψε τις χουντικές συμπεριφορές. Ο υφυπουργός απέκρυψε το γεγονός ότι οι όποιες ποινές - χάδι επιβλήθηκαν στον εν λόγω ΕΠΟΠ προέκυψαν μόνο αφού το γεγονός δημοσιεύτηκε, παρότι ήταν ήδη γνωστό σε αρκετά στελέχη της μονάδας, ενώ δεν ανέφερε τίποτα για την απαράδεκτη ποινή που δέχτηκε ο φαντάρος που το κατήγγειλε.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής του ΚΚΕ και αντισυνταγματάρχης Ειδικών Δυνάμεων ε.α. Νίκος Παπαναστάσης υπογράμμισε ότι η επιδίωξη επιβολής «σιγής νεκροταφείου» μέσα στα στρατόπεδα συνδέεται με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολέμους για ξένα συμφέροντα από αυτά του λαού».

Στο πλευρό των στρατευμένων εργατικά σωματεία και φορείς στρατιωτικών

Στο κύμα καταδίκης συμμετέχουν και εργατικά σωματεία. Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Νομού Αττικής εκφράζει τη συμπαράστασή του στους στρατευμένους, επισημαίνοντας ότι ανάλογα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα. Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα τις πειθαρχικές τιμωρίες φαντάρων σε μονάδα της ΕΛΔΥΚ, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για καψόνια και εθνικιστικά συνθήματα.

Την καταδίκη των περιστατικών εκφράζουν επίσης η Κίνηση για την Εθνική Αμυνα (ΚΕΘΑ), ο Σύνδεσμος Στρατιωτικών και Μελών Οικογενειών Στρατιωτικών (ΣΥΣΜΟΣ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ) και η Ανεξάρτητη Ενωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).

Οι φορείς στρατιωτικών και αποστράτων απαιτούν την άρση της ποινής σε βάρος του Αλ. Πορφύρη, την απόδοση ευθυνών και τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Υπογραμμίζουν ότι τα καψόνια και οι αυθαίρετες πράξεις βίας δεν αποτελούν στρατιωτική εκπαίδευση και δεν έχουν θέση στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Η ΠΟΜΑΣ συνδέει τα περιστατικά με την προσπάθεια επιβολής κλίματος φόβου και τρομοκρατίας μέσα στο στράτευμα, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βαθαίνει την εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους. Αντίστοιχα, η ΑΝΕΑΕΔ ζητά πλήρη διερεύνηση από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη και απόδοση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών, επισημαίνοντας ότι οι στρατευμένοι δεν παραδίδουν την αξιοπρέπειά τους μαζί με την πολιτική τους ιδιότητα.

«Εξω οι φασίστες απ' τα στρατόπεδα. Εξω η Ελλάδα απ' τον πόλεμο»

Στο μεταξύ, συνεχίζουν να καταφτάνουν επιστολές στρατευμένων απ' όλη τη χώρα.

Ο ΔΕΑ (ΤΧ) Χρήστος Καλομενίδης σημειώνει ότι τα περιστατικά προκαλούν δικαιολογημένα οργή και αηδία σε στελέχη και στρατευμένους. Χαρακτηρίζει τις ενέργειες του ΕΠΟΠ φασίζουσες και επικίνδυνες, ενώ υπογραμμίζει ότι εξίσου απαράδεκτη είναι η τιμωρία του Αλ. Πορφύρη, η οποία, όπως αναφέρει, εκφράζει την κάλυψη τέτοιων φαινομένων από την κυβέρνηση.

Και προσθέτει: «Οι πράξεις αυτές δεν είναι απλά καψόνια, που ούτως ή άλλως απαγορεύονται, αλλά η απόδειξη ότι η στροφή στην πολεμική προετοιμασία πάει χέρι - χέρι με τη βίαιη πειθάρχηση, την προσπάθεια οι στρατιώτες να ξεχάσουν την ανθρωπιά τους και να γίνουν απλά κιμάς στην κρεατομηχανή όταν αυτό απαιτηθεί.

Ομως, ο άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται και αυτό του το "ελάττωμα" του δίνει τη δύναμη να ορθώνει ανάστημα, να διεκδικεί, να παλεύει και τελικά να νικά παρά τη λύσσα ορισμένων σκυλιών που η ιστορία θα ξαναπετάξει στον σκουπιδοτενεκέ όπως τους αρμόζει.

Να ανακληθεί άμεσα η ποινή στον στρατιώτη. Να αποπεμφθεί άμεσα και οριστικά ο ΕΠΟΠ Δεκανέας από τις ΕΔ. Κανένας Αξιωματικός Υπαξιωματικός και Στρατιώτης να μην ανεχθεί τέτοια φαινόμενα».

Ο στρατιώτης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Φιλίππου από το 2ο Μ/Κ Τάγμα Πεζικού της ΕΛΔΥΚ καταδικάζει την επίθεση, αλλά και την τιμωρία όσων υψώνουν ανάστημα και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους τους. Συνδέει την ανοχή τέτοιων πρακτικών με την προσπάθεια επιβολής κλίματος φόβου και τρομοκρατίας μέσα στις Ενοπλες Δυνάμεις. Παράλληλα, επισημαίνει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της φασιστικής δράσης, σε συνθήκες όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους πολέμους.

Ο στρατιώτης Γεώργιος Κώνστας - Αγγέλου, επίσης από την ΕΛΔΥΚ, μεταξύ άλλων σημειώνει: «Η καλλιέργεια της βίας, της προσβολής της προσωπικότητας, της φασιστικής συμπεριφοράς εκ των πραγμάτων αξιοποιείται και κατευθύνεται από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα ακριβώς για να διασφαλιστεί η όποια συλλογική συναίνεση στα σχέδια των κερδοσκόπων σε όλο τον πλανήτη.

Οι φαντάροι υπηρετούν την πατρίδα τους, υπηρετούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τον ορυκτό της πλούτο, τα όποια υλικά και πνευματικά αγαθά προσφέρει, υπηρετούν όλες τις πτυχές εκείνες που συγκροτούν αυτό που λέμε ελληνική κοινωνία και στις οποίες εμπλέκεται ο ελληνικός λαός είτε εργάζεται είτε είναι συνταξιούχος.

Υπηρετούν την Υγεία της κοινωνίας, την Παιδεία, τις υποδομές της, τις σχέσεις των ανθρώπων της. Οι φαντάροι έχουν δικαιώματα τα οποία δεν θα τα στερήσει κανείς! Οι φαντάροι έχουν φωνή και μπορούν να υπερασπίζονται με σθένος τον ελληνικό λαό και τα δικαιώματά του! Δεν πρέπει να δέχονται καμία φασιστική συμπεριφορά, κανένα χουντικό παραλήρημα, καμία συναίνεση στα πολεμοκάπηλα σχέδια των μεγάλων υπερδυνάμεων που μόνο καταστροφές μπορούν να φέρουν στον ελληνικό λαό και σε όλους τους λαούς».

Την αλληλεγγύη του στους συναδέλφους του εκφράζει και ο στρατιώτης ΔΒ-ΗΠ Σταύρος Σταμούλης από την ΕΛΔΥΚ, καταδικάζοντας παράλληλα τόσο τις πρακτικές που θυμίζουν βασανιστήρια όσο και την ποινή στον φαντάρο που τις κατήγγειλε και υπερασπίστηκε τη δική του αξιοπρέπεια και εκείνη των συναδέλφων του.

«Αμεση άρση της ποινής φυλάκισης του φαντάρου που σήκωσε ανάστημα απέναντι στην τρομοκρατία. Εξω οι φασίστες απ' τα στρατόπεδα. Εξω η Ελλάδα απ' τον πόλεμο» γράφει ο Στρατιώτης (ΠΒ) Δαμασκηνάκης Κωνσταντίνος, 548 Α/Μ, και μεταξύ άλλων προσθέτει: «Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη που σε συνθήκες όξυνσης των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων και εμβάθυνσης της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, δίνει χώρο στους φασίστες να δυναμώσουν και μες στα στρατόπεδα. Είναι γνωστό φαινόμενο άλλωστε, όταν η κυρίαρχη πολιτική αμφισβητείται από τον λαό, αξιοποιούνται διάφορα φασιστοειδή για την άσκηση βίας απέναντι στον λαό και τα παιδιά του».