Επαγγελματίες του κρασιού και οινόφιλοι καταναλωτές θα δοκιμάσουν μια μεγάλη γκάμα ελληνικών και εισαγόμενων ετικετών, που ξεπερνούν τις 150, από σαμπάνιες και άλλα κορυφαία αφρώδη κρασιά μέχρι σπουδαία γλυκά κρασιά.

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στην Αίγλη Ζαππείου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση κρασιού «Αφρός & Νέκταρ», μόνο με αφρώδη και γλυκά κρασιά της Ελλάδας και του κόσμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για εκδήλωση γευστικής δοκιμής αφιερωμένη στους αφρώδεις και στους γλυκούς οίνους της Ελλάδας και του διεθνή αμπελώνα. Η έκθεση «Αφρός & Νέκταρ» διοργανώνεται στρατηγικά έναν μήνα πριν από τα Χριστούγεννα, την περίοδο που οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν την τιμητική τους. Αποτελεί έτσι έναν πολύτιμο οδηγό αγοράς για τα κρασιά που ανοίγουν και κλείνουν ιδανικά κάθε επίσημο δείπνο: τους προδόρπιους (αφρώδεις) και επιδόρπιους (γλυκούς) οίνους.

Επαγγελματίες του κρασιού και οινόφιλοι καταναλωτές θα δοκιμάσουν μια μεγάλη γκάμα ελληνικών και εισαγόμενων ετικετών, που ξεπερνούν τις 150, από σαμπάνιες και άλλα κορυφαία αφρώδη κρασιά μέχρι σπουδαία γλυκά κρασιά.

Εξαιρετικά λόγω κλίματος και παράδοσης είναι τα γλυκά κρασιά της Ελλάδας (Μαυροδάφνη Πατρών, Vinsanto Σαντορίνης, Μαλβάζια, Μοσχάτα Σάμου, Λήμνου, Ρόδου, Ρίου κ.ά.). Η παραγωγή, δε, αφρωδών οίνων αναπτύσσεται ραγδαία, συμπληρώνοντας τις ήδη γνωστές ετικέτες από Ρόδο, Ζίτσα, Αμύνταιο και Αρκαδία.

Όπως κάθε χρόνο, η φετινή διοργάνωση επιφυλάσσει εκπλήξεις και «κρυμμένους άσσους», που υπόσχονται στους επισκέπτες μια αξέχαστη εμπειρία. Ανάμεσά τους, masterclasses, αλλά και αφρώδη και γλυκά κρασιά από διάφορες χώρες βραβευμένα στον διαγωνισμό Concours Mondial de Bruxelles.

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