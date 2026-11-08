Ο υπολογιστής και τα προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο.

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., χθες το μεσημέρι (07-11-2026), καθώς είχε αφαιρέσει έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή από αυτοκίνητο και επιχείρησε να τον πουλήσει με αγγελία στο διαδίκτυο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο φερόμενος ως δράστης αφαίρεσε τον φορητό υπολογιστή σε προγενέστερο χρόνο, από ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στους Αμπελόκηπους, όπως και διάφορα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη και στη συνεχεία δημοσίευσε αγγελία στο διαδίκτυο όπου διέθεσε προς πώληση τον φορητό υπολογιστή.

Ο υπολογιστής και τα προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχο.