Το διαμέρισμα είχε εκπλειστηριαστεί το 2021 έναντι 85.000 ευρώ, ενώ οι δύο ηλικιωμένοι υποστήριζαν ότι είχαν αποπληρώσει το δάνειο που αφορούσε τη δική τους κατοικία.

Θετική τροπή φαίνεται πως παίρνει η περιπέτεια του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι του, έπειτα από διαδικασία πλειστηριασμού. Μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις και το κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, ο νέος ιδιοκτήτης φέρεται να αναθεώρησε τη στάση του, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραμονή των δύο ηλικιωμένων στην κατοικία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thesspost, ο νέος ιδιοκτήτης επικοινώνησε με την οικογένεια, προκειμένου να προχωρήσουν στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο θα επιτρέπει στο ζευγάρι να παραμείνει στο διαμέρισμα μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση από το Εφετείο, τον προσεχή Ιανουάριο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ικανοποιεί ένα από τα βασικότερα αιτήματα της οικογένειας, η οποία ζητούσε να μην προχωρήσει η απομάκρυνσή της από το σπίτι πριν υπάρξει δικαστική απόφαση επί των εκκρεμών προσφυγών.

Το κύμα αλληλεγγύης που άλλαξε τα δεδομένα

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη συγκίνηση και κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, με πολίτες, συλλογικότητες, εργατικά σωματεία και οργανώσεις να βρίσκονται επί ημέρες έξω από την κατοικία του ζευγαριού, στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Μάλιστα, στο πλευρό των δύο ηλικιωμένων στάθηκαν και φίλαθλοι των τριών μεγάλων ποδοσφαιρικών ομάδων της πόλης, του Ηρακλή, του ΠΑΟΚ και του Άρη, δημιουργώντας μια ανθρώπινη ασπίδα προστασίας απέναντι στο ενδεχόμενο της έξωσης.

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Οι διαδοχικές συγκεντρώσεις και οι αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης του νέου ιδιοκτήτη, ο οποίος πλέον εμφανίζεται διατεθειμένος να επιτρέψει την παραμονή του ζευγαριού μέχρι να ξεκαθαρίσει η δικαστική εκκρεμότητα.

Πώς ξεκίνησε η περιπέτεια των δύο ηλικιωμένων

Το ζευγάρι, ηλικίας 77 και 75 ετών, βρέθηκε αντιμέτωπο με την απώλεια της κατοικίας του εξαιτίας δανειακής οφειλής του γιου τους, για την οποία ο 77χρονος πατέρας είχε αναλάβει ρόλο εγγυητή.

Το διαμέρισμα είχε εκπλειστηριαστεί το 2021 έναντι 85.000 ευρώ, ενώ οι δύο ηλικιωμένοι υποστήριζαν ότι είχαν αποπληρώσει το δάνειο που αφορούσε τη δική τους κατοικία και πως βρέθηκαν να κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους εξαιτίας της εγγύησης που είχαν παράσχει στο παιδί τους.

Η κατάσταση ήταν ακόμη πιο δύσκολη λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο 77χρονος, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, πάσχει από άνοια και έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η οικογένεια έχει κινηθεί δικαστικά, επιδιώκοντας να αμφισβητήσει τη διαδικασία και να αποτρέψει την οριστική απομάκρυνση των ηλικιωμένων από την κατοικία τους.

Μετά τη θετική εξέλιξη, η οικογένεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση που έλαβε από τους πολίτες και τις συλλογικότητες που βρέθηκαν στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα.

Το μήνυμα που επέλεξε να στείλει αποτυπώνει τη συγκίνηση και την ανακούφιση για την εξέλιξη της υπόθεσης: «Το κενό της Δικαιοσύνης το συμπλήρωσε ο κόσμος».

Η συμφωνία με τον νέο ιδιοκτήτη δημιουργεί πλέον ένα περιθώριο ανακούφισης για το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο θα μπορέσει να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι την εξέταση της υπόθεσης από το Εφετείο, τον Ιανουάριο.