Είχε προηγηθεί συγκέντρωση έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, από όπου και ξεκίνησε η πορεία.

Μαζική ήταν η συμμετοχή φορέων και αναλογικοτήτων στην πορεία για την αποτροπή έξωσης ενός ζευγαριού ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών/τριών Θεσσαλονίκης, το ανδρόγυνο ηλικίας 77 και 75 ετών, απειλείται με έξωση από fund, παρά τις εκκρεμείς δικαστικές προσφυγές.

Η περίπτωση θυμίζει εκείνη της Μαρικάρμεν στην Ισπανία, η οποία οδηγήθηκε σε έξωση μετά από την υπερδιπλάσια αύξηση που επέβαλε στο ενοίκιό της, fund, για το σπίτι στο οποίο διέμενε πάω από 50 χρόνια. Η περίπτωσή της προκάλεσε κύμα αντιδράσεων ενώ ο θάνατος της που ακολούθησε λίγες μέρες μετά, οδήγησε σε προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Είχε προηγηθεί συγκέντρωση έξω από το σπίτι του ζευγαριού στην οδό Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα από όπου και ξεκίνησε η πορεία. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε ο γιος του ζευγαριού, στο typosthes. gr το χρέος για το οποίο γίνεται η έξωση δεν αφορά καν το συγκεκριμένο σπίτι, αλλά ένα σπίτι το οποίο είχε αγοράσει ο αδερφός του και το οποίο έχει ήδη κατασχεθεί από τα funds.

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Μετά τη σημερινή κινητοποίηση η έξωση αποτράπηκε προσωρινά, αλλά σύμφωνα με το γιο του ζευγαριού υπάρχει απαίτηση το σπίτι να έχει αδειάσει μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Όπως ανέφερε ο ίδιος το σπίτι αποκτήθηκε έναντι 85.000 ευρώ από αγοραστή που δραστηριοποιείται στο real estate. Συνδέει την υπόθεση με στεγαστικό δάνειο του αδελφού του, για το οποίο, όπως λέει, έχει ήδη κατασχεθεί άλλο ακίνητο, χωρίς να έχει πωληθεί. Όπως αναφέρει, κινδυνεύουν να χαθούν δύο σπίτια για ένα δάνειο.

«Ήρθαν την περασμένη Πέμπτη και μου είπαν έτσι ξερά: σε τρεις μέρες βγαίνεις. Δεν είχαμε πάρει κανένα ειδοποιητήριο, δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μόνο προφορικά μας το ανακοίνωσαν», ανέφερε η γυναίκα.

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«Δεν χρωστάμε το σπίτι. Μπήκαμε εγγυητές στο παιδί μας. Το σπίτι το έχουμε ξεπληρώσει», υπογράμμισε, περιγράφοντας την κατάσταση. «Ο άντρας μου δεν ξέρει τι έχει συμβεί. Με ρωτάει γιατί είμαστε εδώ», είπε η γυναίκα. Η υγεία του 77χρονου συζύγου της είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη: πάσχει από καρκίνο και βρίσκεται σε θεραπεία, ενώ αντιμετωπίζει άνοια και έχει υποστεί πρόσφατα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Με πληροφορίες του Typosthes/ΑΠΕ