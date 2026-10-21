Ο 73χρονος πλέον ζει σε αυτοκίνητο και αναγκάζεται όλη μέρα να μοιράζει φυλλάδια για 16 ευρώ για να μπορεί να επιβιώσει.

Ένα απαράδεκτο περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας με 73χρονο από την Πετρούπολη που πλειστηριάστηκε το σπίτι του και του έγινε έξωση.

Ο 73χρονος πλέον ζει σε αυτοκίνητο και αναγκάζεται όλη μέρα να μοιράζει φυλλάδια για 16 ευρώ για να μπορεί να επιβιώσει, σύμφωνα με τον 902.

Την καταγγελία έκανε ο ίδιος ο 73χρονος σε εκδήλωση του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Ο 73χρονος ευχαρίστησε τον δήμαρχο Πετρούπολης, το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ για το γεγονός ότι στάθηκαν στο πλευρό του όλες τις δύσκολες στιγμές.

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτώβρη και ώρα 12 μ. στο υπουργείο Οικονομικών. Μια κινητοποίηση που διοργανώνουν από κοινού η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους πλειστηριασμούς με την ΟΒΣΑ, τον Σύλλογο Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων και τους συλλόγους δανειοληπτών.