Οι ευάλωτοι πρώην ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας μίσθωμα, διατηρώντας παράλληλα, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα μελλοντικής επαναγοράς της.

Νομοθετική παρέμβαση για την αποτροπή των εξώσεων ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν χάσει την κατοικία τους μέσω πλειστηριασμού αλλά εξακολουθούν να διαμένουν σε αυτή, δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ωστόσο, η κυβερνητική πρωτοβουλία, παρά τη θετική κοινωνική της διάσταση, εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με τους οικονομικούς όρους υπό τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των ακινήτων από τα funds.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους απέστειλε προ δύο εβδομάδων επιστολή προς τους servicers, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κυριότητα ειδικών εταιρειών διαχείρισης ακινήτων (REOCOs) μέσω πλειστηριασμών και ανήκαν σε εισοδηματικά ευάλωτους δανειολήπτες.

Στόχος είναι τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποκτηθούν απευθείας από τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρώην ιδιοκτήτες τους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία κυμαίνονται από 7.000 έως 21.000 ευρώ.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2027, στο πλαίσιο του κυρωτικού νόμου της σύμβασης παραχώρησης της διαχείρισης του Φορέα στην Christofferson, Robb & Co.

Με την παρέμβαση αυτή διευρύνεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς μέχρι σήμερα η δυνατότητα απόκτησης ακινήτου από τον Φορέα προϋπέθετε ότι η κυριότητά του παρέμενε στον δανειολήπτη.

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Οι ευάλωτοι πρώην ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στον Φορέα θα μπορούν να παραμείνουν στην κατοικία τους καταβάλλοντας μίσθωμα, διατηρώντας παράλληλα, υπό προϋποθέσεις, τη δυνατότητα μελλοντικής επαναγοράς της.

Η ρύθμιση επιχειρεί να περιορίσει τις εξώσεις, αλλά και να ενισχύσει την ελκυστικότητα του Φορέα, χωρίς, ωστόσο, να αναιρεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες έχουν ήδη απολέσει την κυριότητα της κατοικίας τους.

Ο κίνδυνος επιβράβευσης των funds

Το πλέον κρίσιμο ζήτημα της επικείμενης παρέμβασης αφορά το τίμημα με το οποίο ο Φορέας θα αποκτήσει τα ακίνητα από τα funds.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ως ανώτατο όριο προβλέπεται να τεθεί η τιμή πρώτης προσφοράς του πλειστηριασμού. Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν, πάντως, ότι λόγω των άγονων πλειστηριασμών που προηγήθηκαν για αρκετά από τα συγκεκριμένα ακίνητα, οι τελικές τιμές εξαγοράς θα είναι αισθητά χαμηλότερες.

Η διαβεβαίωση αυτή, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να αποκλείσει το ενδεχόμενο σημαντικού οικονομικού οφέλους για τα funds. Και αυτό διότι το ουσιαστικό μέτρο σύγκρισης δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά η εμπορική αξία του ακινήτου ή η τιμή πρώτης προσφοράς, αλλά και το πραγματικό κόστος με το οποίο αποκτήθηκαν οι αντίστοιχες δανειακές απαιτήσεις, συνυπολογίζοντας τις μεταγενέστερες εισπράξεις και τα έξοδα διαχείρισης.

Εάν οι τιμές εξαγοράς απέχουν σημαντικά από το πραγματικό κόστος κτήσης των δανείων, υπάρχει ο κίνδυνος μια παρέμβαση που σχεδιάζεται με όρους κοινωνικής προστασίας να εξελιχθεί ταυτόχρονα σε μηχανισμό επιβράβευσης των funds, εξασφαλίζοντάς τους πρόσθετες αποδόσεις και διευκολύνοντας την αποδέσμευσή τους από ακίνητα που δυσκολεύονται να διαθέσουν στην αγορά.

Είναι εύλογο, η θέσπιση διαφανών και αυστηρών κριτηρίων για τον καθορισμό του τιμήματος να αποκτά «ειδικό βάρος», ώστε να διασφαλιστεί ότι η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν θα λειτουργήσει ως πρόσχημα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επενδυτικών κεφαλαίων.