Η απεργία σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, φέρνει κυκλοφοριακές αναταράξεις στο κέντρο της Αθήνας, με τις συγκεντρώσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί. Η Τροχαία αναμένεται να προχωρήσει σε σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, ενώ αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Αθήνα, καθώς οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα συνοδεύονται από απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι οδηγοί θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές δυσκολίες στους κεντρικούς δρόμους, ιδιαίτερα γύρω από τα σημεία των συγκεντρώσεων.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί, με την κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Η παρουσία διαδηλωτών για την απεργία στα δύο σημεία αναμένεται να προκαλέσει σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και τις αποφάσεις της Τροχαίας. Ιδιαίτερη επιβάρυνση αναμένεται στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου και τη Βασιλίσσης Σοφίας.

Τι ώρα κλείνει το κέντρο της Αθήνας

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ώρα κατά την οποία θα κλείσουν συνολικά οι δρόμοι του κέντρου, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συγκεντρώσεων. Η Τροχαία αναμένεται να προχωρά σε διακοπές κυκλοφορίας όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών.

Οι οδηγοί καλό είναι να αποφύγουν τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας από τις 10:00 το πρωί και να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση αναμένεται να είναι αυξημένη στην ευρύτερη περιοχή.

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Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Αλλαγές υπάρχουν και στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς λόγω της απεργίας.

Συγκεκριμένα:

Μετρό και Ηλεκτρικός: Οι Γραμμές 1, 2 και 3 θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00.

Οι Γραμμές 1, 2 και 3 θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00. Τραμ: Θα κινηθεί επίσης από τις 09:00 έως τις 18:00, με τελευταία δρομολόγια νωρίτερα ανάλογα με τη γραμμή.

Θα κινηθεί επίσης από τις 09:00 έως τις 18:00, με τελευταία δρομολόγια νωρίτερα ανάλογα με τη γραμμή. Λεωφορεία και τρόλεϊ: Αναμένεται να κινηθούν κανονικά, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί απεργιακή συμμετοχή των εργαζομένων.

Αναμένεται να κινηθούν κανονικά, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί απεργιακή συμμετοχή των εργαζομένων. Προαστιακός: Θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Παράλληλα, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω της 24ωρης απεργίας των ναυτεργατών.

Έτσι, όσοι σχεδιάζουν να κινηθούν σήμερα προς το κέντρο της Αθήνας θα πρέπει να υπολογίσουν τόσο τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο και το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς.