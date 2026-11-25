Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του εορταστικού ωραρίου στα εμπορικά καταστήματα, με διευρυμένο ωράριο τις καθημερινές και τρεις ανοιχτές Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών να προτείνει διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου, τα καταστήματα θα λειτουργούν τις περισσότερες καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ προβλέπεται να ανοίξουν και τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Σύμφωνα με τις προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Οι συγκεκριμένες ημέρες αναμένεται να συγκεντρώσουν αυξημένη αγοραστική κίνηση, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες και έχουν καταβληθεί τα δώρα των εορτών.

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Το ωράριο τις καθημερινές και οι αργίες

Όσον αφορά τις καθημερινές, από τις 10 Δεκεμβρίου τα καταστήματα προτείνεται να λειτουργούν τις περισσότερες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, για την οποία προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα προτείνεται να παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν ανήμερα των Χριστουγέννων και τη δεύτερη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει επίσης να μην ανοίξουν τα καταστήματα στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.

Εκτός του εορταστικού ωραρίου, υπάρχει πρόταση τα καταστήματα να λειτουργήσουν και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, λόγω της Black Friday.

Σημειώνεται ότι το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον κάθε εργοδότη αν θα το εφαρμόσει.