Η αλυσίδα πίτσας, η οποία συμπλήρωσε 42 χρόνια λειτουργίας, διαχειριζόταν 5.969 καταστήματα σε 50 χώρες και επικράτειες στο τέλος του τρίτου τριμήνου και έχει κλείσει 239 εστιατόρια παγκοσμίως από την αρχή του έτους έως σήμερα.

Ο έντονος ανταγωνισμός στον τομέα της πιτσαρίας έχει οδηγήσει στο κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων φέτος, καθώς και σε αιτήσεις πτώχευσης από δικαιοδόχους μεγάλων αλυσίδων, όπως η Papa John’s. Οι αλυσίδες πίτσας αναγκάστηκαν να κλείσουν καταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αντιστρέψουν την πτωτική πορεία των πωλήσεών τους. Η μητρική εταιρεία της Pizza Hut, Yum Brands, έθεσε ως στόχο το κλείσιμο 250 εστιατορίων με χαμηλές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η Papa John’s ανακοίνωσε ότι θα κλείσει 300 καταστήματα έως το τέλος του 2027.

Franchisee της Papa John’s καταθέτει αίτηση πτώχευσης

Και τώρα, ο δικαιοδόχος της αλυσίδας Papa John’s, Papa ZHS LLC, μαζί με τέσσερις συνδεδεμένες εταιρείες, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11, επιδιώκοντας την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Η εταιρεία-οφειλέτης, με έδρα το New Kensington της Πενσυλβάνια, κατέθεσε την αίτηση στις 9 Νοεμβρίου, δηλώνοντας περιουσιακά στοιχεία ύψους 100.000 έως 500.000 δολαρίων και υποχρεώσεις από 1 έως 10 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων ανεξόφλητων απαιτήσεων μη εξασφαλισμένων πιστωτών που υπερβαίνουν τα 2,9 εκατομμύρια δολάρια.

Οι μεγαλύτεροι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές της εταιρείας περιλαμβάνουν Την Itria Ventures LLC, στην οποία οφείλονται 909.000 δολάρια από τρία δάνεια. Την Small Business Administration, στην οποία οφείλονται περισσότερα από 811.000 δολάρια από δύο δάνεια. Την Bizcap, στην οποία οφείλονται 275.000 δολάρια. Την CFG, στην οποία οφείλονται 270.000 δολάρια. Την Ascentium Capital, στην οποία οφείλονται περισσότερα από 259.000 δολάρια από τρία δάνεια. Την Balboa Capital, στην οποία οφείλονται περισσότερα από 194.000 δολάρια.

Ο franchisee άνοιξε το 6.000ό κατάστημα της αλυσίδας

Ο ιδιοκτήτης της Papa ZHS, Yasir Hussain, ο οποίος αναφέρεται ως «μέλος» στην αίτηση πτώχευσης, πιστώθηκε με το άνοιγμα του 6.000ού εστιατορίου της Papa John’s τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τον ιστότοπο papajohns.com. Εκείνη την περίοδο, ο Hussain διαχειριζόταν 12 εστιατόρια και επρόκειτο να ανοίξει το 13ο κατάστημά του στο Κλίβελαντ του Οχάιο, το οποίο αργότερα αναφέρθηκε στην αίτηση πτώχευσης της οφειλέτριας εταιρείας. Ο Hussain ξεκίνησε την πορεία του προς την ιδιοκτησία καταστημάτων Papa John’s πριν από 20 χρόνια, όταν έπιασε την πρώτη του δουλειά σε πιτσαρία ως λαντζέρης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι ετών εργασίας του στον χώρο των εστιατορίων πίτσας, ανέλαβε διάφορες θέσεις, προτού γίνει διευθυντής εστιατορίου και αναλάβει την εποπτεία πολλών καταστημάτων σύμφωνα με το thestreet.com.

«Για μένα, δεν ήταν ποτέ θέμα τίτλου ή θέσης», δήλωσε ο Hussain. «Ήταν θέμα να κάνω τη δουλειά μου όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήθελα να είμαι ο καλύτερος λαντζέρης στην εταιρεία». Ο Hussain έκανε ένα μεγάλο βήμα το 2019, όταν άνοιξε το πρώτο του κατάστημα franchise της Papa John’s, και συνέχισε να αποκτά περισσότερα καταστήματα κατά τα επόμενα επτά χρόνια. «Η ανάπτυξη είναι κάτι που αγαπώ – δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτήν», δήλωσε ο Hussain το 2025.

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Η αλυσίδα αντιμετωπίζει πτώση πωλήσεων

Η πτώση των πωλήσεων της Papa John’s κατά το 2025 και το 2026 δεν έχει βοηθήσει τους δικαιοδόχους της, όπως την Papa ZHS. Οι πωλήσεις της Papa John’s επιδεινώθηκαν το 2025, καθώς οι πωλήσεις των εταιρικών καταστημάτων στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων franchise υποχώρησαν κατά 2%, κατά τη χρήση που έληξε στις 28 Δεκεμβρίου 2025. Οι πωλήσεις επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 27 Σεπτεμβρίου 2026, καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις των εταιρικών καταστημάτων στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις των καταστημάτων franchise υποχώρησαν κατά 7,8%, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της Papa John’s, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 5 Νοεμβρίου.

Εκατοντάδες καταστήματα κλείνουν

Η αλυσίδα πίτσας, η οποία συμπλήρωσε 42 χρόνια λειτουργίας, διαχειριζόταν 5.969 καταστήματα σε 50 χώρες και επικράτειες στο τέλος του τρίτου τριμήνου και έχει κλείσει 239 εστιατόρια παγκοσμίως από την αρχή του έτους έως σήμερα.

Η Papa John’s, η οποία ιδρύθηκε το 1984, έχει κλείσει 146 καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, στο πλαίσιο του στόχου της να κλείσει συνολικά 300 καταστήματα έως το τέλος του 2027, σύμφωνα με την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.