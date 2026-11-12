Το SS United States, ένα θαύμα της μεταπολεμικής πολυτέλειας και ναυπηγικής των υπερωκεανίων που μετέφερε πλούσιους και διάσημους πέραν του Ατλαντικού με ταχύτητες που παραμένουν αξεπέραστες, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1969, καθώς γίνονταν όλο και πιο δημοφιλή τα αεροπορικά ταξίδια.

Το φημισμένο υπερωκεάνειο SS United States, το μεγαλύτερο επιβατικό πλοίο που ναυπηγήθηκε ποτέ στην Αμερική και το ταχύτερο στον κόσμο, κατευθύνθηκε χθες, Τετάρτη, προς τον βυθό της θάλασσας κοντά στη Φλόριντα, σε μια εσκεμμένη βύθιση η οποία σχεδιάστηκε ώστε το πλοίο να μετατραπεί στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο στον κόσμο.

Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά την καθέλκυσή του, το φινάλε της διαδικασίας για τη βύθιση του πλοίου, η προετοιμασία της οποίας διάρκεσε ένα χρόνο, παρουσιάσθηκε σε livestream, με εναέριες λήψεις στις οποίες το σκουριασμένο κουφάρι του άλλοτε μεγαλόπρεπου πλοίου, από το οποίο είχαν αφαιρεθεί τα δύο φουγάρα του, φαίνεται να βυθίζεται αθόρυβα και αργά στα ήρεμα νερά του Κόλπου του Μεξικού.

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Γύρω από το πλοίο, μήκους σχεδόν 300 μέτρων από την πλώρη ως την πρύμνη, βρίσκονταν περίεργοι και πληρώματα ασφαλείας πάνω σε δεκάδες ρυμουλκά και σκάφη αναψυχής, που συνόδευσαν το υπερωκεάνιο καθώς ρυμουλκούνταν στα ανοιχτά για το τελευταίο ταξίδι του.

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Προηγουμένως εργάτες είχαν περάσει μήνες αφαιρώντας από το πλοίο όλα τα μη ασφαλή για το περιβάλλον υλικά, όπως υπολείμματα καυσίμων, καλωδιώσεις, γυαλί, σωληνώσεις και άλλα μη μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και οποιαδήποτε αντικείμενα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τους δύτες.

Τα πληρώματα άνοιξαν στη συνέχεια τρύπες σε καθορισμένα σημεία στο κύτος του πλοίου και στα καταστρώματά του ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα βυθιστεί με σταδιακό, οριζόντιο και ομοιόμορφο τρόπο, σύμφωνα με ανακοίνωση των οργανωτών του εγχειρήματος. Δεν χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά.

Οι εργάτες άνοιξαν επίσης περάσματα ανάμεσα στα 12 καταστρώματά του στο εσωτερικό ώστε να επιτρέψουν στη θαλάσσια ζωή να αναπτυχθεί μέσα και γύρω από το πλοίο στον βυθό της θάλασσας.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το γέρικο υπερωκεάνιο του 20ου αιώνα θα καθίσει όρθιο στον πυθμένα του κόλπου, σε βάθος γύρω στα 55 μέτρα στα ανοιχτά των ακτών του Ντέστιν στη Φλόριντα, μιας παραθεριστικής πόλης και παράδεισου των ερασιτεχνών ψαράδων, γνωστής για τις παραλίες της με λευκή άμμο και τα σμαραγδένια νερά της. Το πάνω κατάστρωμα αναμένεται να καταλήξει γύρω στα 15 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, δήλωσαν οι οργανωτές του εγχειρήματος.

Η διαδικασία της βύθισης ξεκίνησε γύρω στη 1 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Αμερικής), αλλά ήταν τόσο αργή που το μεγαλυτερο μέρος του κύτους του υπερωκεανίου παρέμενε αρκετά πάνω από την επιφάνεια καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από το ακίνητο πλοίο.

Ώρες αργότερα, στη διάρκεια των οποίων η ίσαλος γραμμή φαινόταν να ανεβαίνει αργά στο κύτος του πλοίου λίγα εκατοστά τη φορά, η βύθιση επιταχύνθηκε, καθώς η θάλασσα εισέβαλε μέσα από τα ανοίγματα που είχαν κοπεί στα κατώτερα καταστρώματα και πλημμύρισε το εσωτερικό.

Τα τελευταία λεπτά, πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση έδειξαν το πλοίο να παίρνει απότομα κλίση προς την αριστερή πλευρά του, προτού κυλήσει απαλά στη θάλασσα και εξαφανιστεί.

Ο Γουόρεν Τζόουνς, εκπρόσωπος των οργανωτών, δήλωσε ότι το SS United States θα χρειαστεί πιθανόν 30 ως 60 λεπτά για να φθάσει στο βυθό, αφού γεμίσουν εντελώς με νερό όλα τα εσωτερικά διαμερίσματά του.

Το SS United States, ένα θαύμα της μεταπολεμικής πολυτέλειας και ναυπηγικής των υπερωκεανίων που μετέφερε πλούσιους και διάσημους πέραν του Ατλαντικού με ταχύτητες που παραμένουν αξεπέραστες, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1969, καθώς γίνονταν όλο και πιο δημοφιλή τα αεροπορικά ταξίδια.

Το πλοίο παρέμεινε αγκυροβολημένο για σχεδόν 30 χρόνια στη Φιλαδέλφεια και έμοιαζε προορισμένο να πουληθεί για παλιοσίδερα, πριν οι αρχές της Κομητείας Οκαλούζα στη Φλόριντα επέμβουν για να το αγοράσουν στο πλαίσιο ενός προγράμματος ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δουλέψαμε χρόνια για να μην γίνει παλιοσίδερα το πλοίο αυτό», λέει ο Τζόουνς, ο οποίος είχε ταξιδέψει όταν ήταν παιδί με το υπερωκεάνιο και είναι εκπρόσωπος της SS United States Conservancy, της οργάνωσης που πούλησε το πλοίο στην Κομητεία Οκαλούζα.

Αφού έλαβε άδεια από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ και άλλες υπηρεσίες, η κομητεία φρόντισε να ρυμουλκηθεί το πλοίο σ' ένα ναυπηγείο στο Μόμπιλ της Αλαμπάμα, όπου ετοιμάσθηκε για να βυθιστεί στη θάλασσα.