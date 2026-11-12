«Μια μέρα αφότου απέφυγε οριακά την παραπομπή, δείχνει την περιφρόνησή του για τα στελέχη μας με τη στολή, καταπατώντας την ιερότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη», έγραψε σε ανάρτησή της η βουλευτής Γκουέν Μουρ από το Ουισκόνσιν.

Ένας στρατιώτης που φρουρούσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έκανε παρατήρηση σε μια ομάδα συμβούλων και συνεργατών του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, μετά την τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Βίντεο δείχνει τον Χέγκσεθ να βγάζει φωτογραφίες στα άδεια σκαλοπάτια μπροστά από το μνημείο μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, και τρεις ακόμη συνεργάτες του.

Καθώς η ομάδα διαλύθηκε μετά τις φωτογραφίες, ακούστηκε ένα δυνατό γέλιο και ο στρατιώτης που φρουρούσε το μνημείο φώναξε ότι «όλοι οι επισκέπτες πρέπει να παραμένουν σιωπηλοί και να δείχνουν σεβασμό ανά πάσα στιγμή».

Ο Σον Πάρνελ, ο βασικός εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι «ενώ γιόρταζαν αυτή την επίσημη ημέρα, ένας στρατιώτης υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρήσουν την πρέπουσα ευπρέπεια».

«Ο υπουργός και ολόκληρο το Υπουργείο τιμούσαν πάντα - και θα τιμούν πάντα - τις θυσίες που έκαναν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών μας για να κρατήσουν την Αμερική ασφαλή», πρόσθεσε.

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Το μνημείο θεωρείται ένα από τα πιο κατανυκτικά και σεβαστά πολεμικά μνημεία στις ΗΠΑ, καθώς αποτελεί τον τόπο τελικής ανάπαυσης αγνώστων στρατιωτών από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Πόλεμο της Κορέας. Φρουρείται επί 24ώρου βάσεως από έναν στρατιώτη του 3ου Συντάγματος Πεζικού του Στρατού, γνωστού και ως «The Old Guard», από το 1948.

Ο Χέγκσεθ και το επιτελείο του βρίσκονταν στο μνημείο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τελετής για τον εορτασμό της Ημέρας των Βετεράνων, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς.

Το περιστατικό έρχεται μια μέρα αφότου ο Χέγκσεθ γλίτωσε οριακά από μια προσπάθεια παραπομπής του σε δίκη από νομοθέτες στο Κογκρέσο. Μετά την επίπληξη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον την Τετάρτη, η αντίδραση από τους Δημοκρατικούς ήταν άμεση.

Η βουλευτής Γκουέν Μουρ από το Ουισκόνσιν δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ απέδειξε «την απόλυτη ακαταλληλότητά του για το αξίωμά του».

«Μια μέρα αφότου απέφυγε οριακά την παραπομπή, δείχνει την περιφρόνησή του για τα στελέχη μας με τη στολή, καταπατώντας την ιερότητα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη», έγραψε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν ο Τραμπ ανέβαζε βίντεο από το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στο TikTok

Δεν ήταν η πρώτη φορά που μέλη της ομάδας του Τραμπ προκαλούν διαμάχη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για μια δεύτερη θητεία, ο Τραμπ παρευρέθηκε σε τελετή το 2024 για να τιμήσει τις αμερικανικές δυνάμεις που σκοτώθηκαν στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ένας συνεργάτης της προεκλογικής εκστρατείας φέρεται να έσπρωξε έναν υπάλληλο του κοιμητηρίου που προσπαθούσε να εμποδίσει δύο άτομα να βιντεοσκοπήσουν και να φωτογραφίσουν την εκδήλωση.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προσκληθεί από οικογένειες στρατιωτικών, μοιράστηκε αργότερα ένα βίντεο στο TikTok που τον έδειχνε στο κοιμητήριο να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν για την «καταστροφή» της αποχώρησης από το Αφγανιστάν.

Η νομοθεσία των ΗΠΑ απαγορεύει προεκλογικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σχετικές με εκλογές εντός των εθνικών στρατιωτικών κοιμητηρίων.