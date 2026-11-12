Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούν κατά 1,2%.

Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την επανέναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης. Οι διπλωματικές εξελίξεις ανακόπτουν την πρόσκαιρη ανάκαμψη των τιμών, οι οποίες είχαν ανακάμψει από τα χαμηλά δύο μηνών, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Μπρεντ υποχωρούν κατά 1,2%, στα 91,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,1%, στα 85,55 δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξετάζει το ενδεχόμενο απευθείας συνάντησης με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας, στο πλαίσιο νέας διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου.

Θετικός στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στην επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, αν και οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Η πρωτοβουλία έρχεται μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Το αποτέλεσμα ενίσχυσε τις προσδοκίες για μεγαλύτερη πολιτική πίεση προς την Ουάσιγκτον προκειμένου να τερματιστεί η σύγκρουση.

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Ωστόσο, σημαντικές διαφωνίες εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον επιμένει στην εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης, ενώ το Ιράν ζητά την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ως προϋπόθεση για νέες συνομιλίες.

Τεταμένη η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον διερχόμενων πλοίων, εντείνοντας τις ανησυχίες για διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι συγκρούσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ανταρτών Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι φέρονται να στοχοποιούν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας έδειξαν απροσδόκητη αύξηση των αποθεμάτων κατά εννέα εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές.