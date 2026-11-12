Επανέρχεται ο Κρικέτος στη Νέα Δημοκρατία, ποιο είναι το νέο ταλέντο της ΕΛΑΣ, τι νόημα έχουν οι ανακοινώσεις χωρίς το όνομα του τομεάρχη.

Εκτός ενημέρωσης από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη μένουν τα νέα κόμματα, με τις έως τώρα τουλάχιστον αποφάσεις της κυβέρνησης.

Ο λόγος πρωτίστως για την ΕΛΑΣ που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι η «αξιωματική αντιπολίτευση» της χώρας, αλλά και για την «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν γίνεται καν λόγος, καθώς δεν έχει ακόμα ιδρύσει κόμμα.

Αντιθέτως, ενημέρωση θα έχει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς το κόμμα της, η «Φωνή Λογικής», εκπροσωπείται στην Ευρωβουλή.

Η καθυστέρηση του Αντώνη Σαμαρά να λάβει θέση

Όταν γράφεται η στήλη, βράδυ της Τετάρτης, ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει προβεί ούτε σε δήλωση για το καλώδιο.

Ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός σε άλλες περιπτώσεις για θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως για θέματα που άπτονται των ελληνοτουρκικών σχέσεων "χάλαγε τον κόσμο".

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί μέχρι τουλάχιστον το πρωί της Πέμπτης, δεν εξέδωσε ανακοίνωση, δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος του καλωδίου;

Τουλάχιστον περίεργο.

Όπως και το γεγονός ότι οι αντιδράσεις των κομμάτων της ακροδεξιάς υπήρξαν κατώτερες του αναμενόμενου.

ΥΓ: Και το ΠΑΣΟΚ, κράτησε αρχικά αρχικούς τόνους, με αποτέλεσμα να ξεχωρίσει ο ρόλος της ΕΛΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα.

Το «βαρύ κλίμα» στο Μαξίμου που ...«θα το φάει ο γάιδαρος»

Αποφεύγει -τουλάχιστον έως το βράδυ της Τετάρτης- το Μέγαρο Μαξίμου να ζητήσει την παραίτηση Τσαβδαρίδη μετά την αποκάλυψη για τη μοριοδότηση της κόρης του.

Με διαρροές μας ενημερώνουν πως ...«το κλίμα είναι βαρύ» για τον υφυπουργό! Και πως γίνονται λέει ...έρευνες- λες και η πολιτική είναι ...ανακριτικό γραφείο!

Η αλήθεια είναι πως το Μαξίμου κάνει ότι μπορεί να ξεχαστεί το θέμα και να γλυτώσει μια αποπομπή από την κυβέρνηση.

Αγνοώντας ότι η παραμονή του υφυπουργού στην κυβέρνηση θα κοστίσει παραπάνω πολιτικά!

«Και συ πρόστυχη πένα»

Για το ρόλο της πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης δεν χρειάζεται να πούμε πολλά.

Τα ίδια και τα ίδια με άλλες περιπτώσεις.

Αγνοούν το σκάνδαλο.

Αν λάβει μέτρα ο Μητσοτάκης τότε θα ασχοληθούν με το θέμα.

Όχι για να αναδείξουν το πρόβλημα και τις αιτίες του.

Αλλά για να εξυμνήσουν τον Μητσοτάκη που έδιωξε τον υφυπουργό από την κυβέρνηση.

«Και εσύ πρόστυχη πένα», που έγραφε και ο τεράστιος Κώστας Βάρναλης...

Επιστρέφει στη ΝΔ ο Σπήλιος Κρικέτος

Με απόφαση των οργάνων του κόμματος και του γραμματέα Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο Σπήλιος Κρικέτος επιστρέφει στη ΝΔ.

Για όσους δεν θυμούνται ο Σπήλιος Κρικέτος, πρώην γενικός γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Δυτικής Αττικής, ως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές, διαγράφτηκε από τη Νέα Δημοκρατία για προκλητικές του δηλώσεις που προσέβαλλαν τους νεκρούς του ναυαγίου της Πύλου! Λέγοντας πως αν ζούσαν θα έκλεβαν στη χώρα μας, όπως έκαναν και οι υπόλοιποι που είναι στη χώρα μας.

Δεν ξέρουμε αν ο Σπήλιος Κρικέτος θα είναι ξανά υποψήφιος βουλευτής.

Δικαίως όμως επανήλθε στη Νέα Δημοκρατία.

Οι θέσεις του με την πολιτική της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού για το μεταναστευτικό Θάνου Πλεύρη είναι πλέον ...επίσημες θέσεις της ΝΔ!

Το «νέο αστέρι» της ΕΛΑΣ

Ένα νέο ταλέντο πληροφορούμαστε πως ανακάλυψε η ΕΛΑΣ.

Λέγεται Βασίλης Καραναστάσης, είναι γύρω στα 26, σύντομα δε θα ενταχθεί στο επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος.

Και μιας και λέμε για την επικοινωνία της Αμαλίας. Τι νόημα έχουν οι ανακοινώσεις των Τομέων χωρίς το όνομα του Τομεάρχη; Υπάρχει πολιτική χωρίς πρόσωπα;

Είναι σαν να κάνουν εκδηλώσεις και να μην γράφουν στις αφίσες το όνομα των ομιλητών.

Σε μια εποχή που ο ρόλος των προσώπων έχει αυξηθεί σημαντικά.