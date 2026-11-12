Κρίσιμες αποφάσεις υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα - Οριστικοποιείται η «αριστερή στροφή».

Μεγάλη αντεπίθεση ξεκινά η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς δεν συμβιβάζεται απλώς με τη δεύτερη θέση που τη φέρουν οι δημοσκοπήσεις αλλά επιδιώκει να ενώσει την προοδευτική παράταξη συγκεντρώνοντας να ένα υψηλό ποσοστό στις κάλπες που θα της επιτρέψει στις δεύτερες εκλογές να κερδίσει την εξουσία.

Οι εισηγήσεις που δέχεται ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ είναι το Προγραμματικό Συνέδριο που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου να μετατραπεί σε ένα Καταστατικό Συνέδριο που θα μετατρέψει την ΕΛΑΣ σε ολοκληρωμένο κόμμα.

Ταυτόχρονα θα επιτρέψει στον Αλέξη Τσίπρα να εξαγγείλει πανστρατιά για να νικηθεί στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία, με περαιτέρω διεύρυνση του κόμματος με δοκιμασμένα αλλά και νέα πρόσωπα τόσο από το χώρα της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, όσο και από προσωπικότητες της κοινωνίας. Ήδη η στήλη έχει αποκαλύψει πως το επόμενο διάστημα αναμένονται το επόμενο διάστημα δυο συν μια προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ που θα συζητηθούν αρκετά. Ο δε προσυνεδριακός διάλογος που θα προηγηθεί του Συνεδρίου και οι ομάδες που θα συγκροτηθούν στόχος είναι να ανατεθούν και σε πρόσωπα που θα προσχωρήσουν στην ΕΛΑΣ.

Στο Συνέδριο, εφόσον υλοποιηθούν οι εισηγήσεις που υπάρχουν, θα εκλεγούν κομματικά όργανα, θα έχουν στηθεί προηγουμένως οργανώσεις σε όλη τη χώρα και θα υιοθετηθούν το πρόγραμμα και οι οριστικές θέσεις της ΕΛΑΣ. Μεταξύ αυτών αναμένεται να είναι και η υιοθέτηση της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού κοκ. Συνολικότερα, στο Συνέδριο θα ολοκληρωθεί η αριστερή στροφή του κόμματος.

Η συγκρότηση κυβερνητικής ομάδας αποτελεί μια ακόμα προτεραιότητα για την Αμαλίας, όπως και η ενίσχυση της επικοινωνιακής ομάδας, των προσώπων που βγαίνουν στις τηλεοράσεις κοκ.

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