Η ΕΛΑΣ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τρία χρόνια μετά τον Daniel, δεν έχει ολοκληρώσει ούτε τις κρίσιμες μελέτες, ούτε τη δημοπράτηση των αναγκαίων έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας.

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν οι τομείς Κλιματικής Κρίσης και Υποδομών των τοπικών Συντονιστικών Θεσσαλίας της ΕΛΑΣ για τα ανολοκλήρωτα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι απαραίτητα στην περιοχή, ειδικά μετά την κακοκαιρία Daniel.

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο για κυβερνητικό ναυάγιο με την ολλανδική HVA και σχολιάζει πως «η αποχώρηση της εταιρείας από την Ελλάδα και η εξώδικη διεκδίκηση 2,5 εκατ. ευρώ αποκαλύπτουν μια βαριά κυβερνητική αποτυχία στον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Θεσσαλίας.

Εξηγεί πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε προσωπικά τη συνεργασία με την HVA ως βασική επιλογή για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Οι τράπεζες εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση και υπογράφηκε σύμβαση 7 εκατ. ευρώ για την επικαιροποίηση κρίσιμων μελετών μεταξύ άλλων για τα φράγματα Πύλης και Μουζακίου, το κανάλι Γυρτώνης και την επέκταση της Κάρλας. Σήμερα, η εταιρεία αποχωρεί με τις μελέτες να παραμένουν ανολοκλήρωτες».

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, «η κυβέρνηση είχε την ευθύνη για τον συντονισμό, τη διάθεση των αναγκαίων στοιχείων, την εποπτεία των συμβάσεων και την ολοκλήρωση των μελετών, και απέτυχε παταγωδώς. Επιπλέον, οι δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, αναδεικνύουν την ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου για την καθυστέρηση δημοπράτησης κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων».

Η ΕΛΑΣ καλεί τον πρωθυπουργό και τα συναρμόδια υπουργεία να αναλάβουν «την πολιτική ευθύνη και να απαντήσουν καίρια ερωτήματα για την ίδια την επιλογή της HVA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Με ποια διαδικασία και ποια κριτήρια προκρίθηκε;

-Ποιος έλεγξε την εξειδίκευση και την εμπειρία της σε αντίστοιχες αντιπλημμυρικές και υδραυλικές μελέτες;

- Συγκρίθηκε με άλλες μελετητικές εταιρείες ή επιστημονικές ομάδες;

- Ποιος εισηγήθηκε την ανάθεση και ποιος ήταν ο ρόλος των δωρητών στην επιλογή;

- Γιατί δεν αξιοποιήθηκε η ελληνική επιστημονική κοινότητα, παρότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και άλλοι ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς της χώρας, διαθέτουν σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση στη διαχείριση υδάτων, στην υδρολογία και στην αντιπλημμυρική προστασία;

Η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι η «κυβέρνηση οφείλει να δημοσιοποιήσει τις συμβάσεις και τις τροποποιήσεις τους, το εξώδικο και τα στοιχεία παρακολούθησης και παραλαβής των μελετών. Χρειάζεται άμεσα τεχνικός και οικονομικός απολογισμός, καθώς και δεσμευτικό σχέδιο ολοκλήρωσης για κάθε εκκρεμή μελέτη ή καθυστερημένη δημοπράτηση, με αρμόδια υπηρεσία, χρηματοδότηση και συγκεκριμένες προθεσμίες».

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει πως «τρία χρόνια μετά τον Daniel, η κυβέρνηση της Ν.Δ. καταφέρνει να μετατρέψει ένα ήδη παραδομένο Master Plan και μια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 7 εκατ. σε ανολοκλήρωτες μελέτες, αποχώρηση των μελετητών και εξώδικες διεκδικήσεις. Δεν πρόκειται για μια απλή συμβατική εμπλοκή, αλλά για πολιτικό και διοικητικό ναυάγιο με άμεσες συνέπειες στην αντιπλημμυρική προστασία των κατοίκων και των υποδομών της Θεσσαλίας.

»Μια κυβέρνηση που, τρία χρόνια μετά τον Daniel, δεν έχει ολοκληρώσει ούτε τις κρίσιμες μελέτες, ούτε τη δημοπράτηση των αναγκαίων έργων, δεν μπορεί να εγγυηθεί την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας».

Προσθέτει ακόμα πως «στις επικείμενες εκλογές, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να τερματίσουν αυτή την πολιτική ανεπάρκεια και διαχειριστική αποτυχία και να στείλουν τη Ν.Δ. εκεί που της αρμόζει, στην αντιπολίτευση.

Η ΕΛΑΣ στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει και την πρόταση του κόμματος για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας είναι σαφής:

- ενιαία επιστημονική εκτίμηση του αντιπλημμυρικού κινδύνου σε υψηλή χωρική ανάλυση, με συνεκτίμηση της επικινδυνότητας, της έκθεσης και της τρωτότητας των περιοχών, των υποδομών και των πληθυσμών,

- δεσμευτική ιεράρχηση των αντιπλημμυρικών έργων και κατανομή των πόρων με βάση τον πραγματικό κίνδυνο,

- άμεση ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών και υλοποίηση των έργων στις περισσότερο ευάλωτες περιοχές, με δημόσια παρακολούθηση του προϋπολογισμού, του αναδόχου, του χρονοδιαγράμματος, της προόδου και των τεχνικών παραλαβών,

- αποκατάσταση με όρους ανθεκτικότητας, ώστε οι υποδομές να μην επανέρχονται στην προηγούμενη ευάλωτη κατάσταση».