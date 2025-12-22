Ποιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο myBusinessSupport.

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του β’ κύκλου του ειδικού σχήματος ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στην παρούσα φάση καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

- επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ ή απαλλασσόμενες από ΦΠΑ,

- αλιείς του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του ν. 2589/2000, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πλημμυρικών φαινομένων.

Το ειδικό σχήμα ενίσχυσης περιλαμβάνει 5 υπο-σχήματα που αφορούν:

Επιχειρήσεις (πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων) με έδρα ή υποκατάστημα στους δήμους Παλαμά και Φαρκαδόνας.

Επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα σε περιοχές που επλήγησαν λόγω μη ασφαλούς πρόσβασης και ακαταλληλότητας υδάτων.

Επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών στις αντίστοιχες πληγείσες περιοχές.

Επιχειρήσεις καταλυμάτων σε περιοχές που επηρεάστηκαν από την ακαταλληλότητα των υδάτων.

Επιχειρήσεις αλιείας και εμπορίας αλιευμάτων στις παράκτιες περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν.

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και οι περιοχές εφαρμογής εξειδικεύονται στην αρχική κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2549).

Σε δύο φάσεις η υλοποίηση

Το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: