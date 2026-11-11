Οι πολιτικές της κυβέρνησης ευθύνονται για την ακρίβεια, λέει το 40,9% στη δημοσκόπηση.

Πάνω από 7 στους 10 Έλληνες δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Real Polls.

Στην ίδια μέτρηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Protagon, οι περισσότεροι (40,9%) πιστεύουν ότι για την ακρίβεια ευθύνονται οι πολιτικές της κυβέρνησης. Επιπλέον, η πλειονότητα (53,5%) αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση ψήφου και το σενάριο των διαφορετικών αρχηγών

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 24,7%, έναντι 14,5% της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 9,3% και ακολουθούν το ΚΚΕ (5%), η Πλεύση Ελευθερίας (4,4%), η Ελληνική Λύση (4,3%), η Συμμαχία Ελλήνων (4,8%) και το ΜέΡΑ25 (3,5%), ενώ το 15,9% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, το 47% λέει η ΝΔ, το 5,6% η ΕΛΑΣ, το 3,1% το ΠΑΣΟΚ και 36,5% απαντά «κανένα με καθαρή νίκη». Σε ερώτηση ποιο κόμμα θα είναι δεύτερο στις εκλογές, το 33,7% απαντά η ΕΛΑΣ, το 32,1% το ΠΑΣΟΚ, το 8,7% η ΝΔ και το 9,6% κάποιο άλλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ερώτημα για το ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, εάν όλα είχαν διαφορετικό αρχηγό. Σε αυτό το σενάριο, το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σχεδόν διπλασιάζεται, από 9,3% σε 18,5% και το ΚΚΕ ανεβαίνει από το 5% στο 6,2%. Αντίθετα η ΕΛΑΣ υποχωρεί από το 14,5% στο 5,7%, η ΝΔ είναι στο 23,1% σε αυτό το υποθετικό σενάριο (από 24,7% στην πρόθεση ψήφου), ενώ αυξάνεται το ποσοσ΄το των αναποφάσιστων (16,1% από 15,9%).

Δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση

Το 75,8% δεν εμπιστεύεται ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το κόστος της ενέργειας και γενικότερα την ακρίβεια τον φετινό χειμώνα. Το 60,9% απαντά «δεν την εμπιστεύομαι καθόλου» και το 14,9% «μάλλον δεν την εμπιστεύομαι». Αντίθετα, το 17,9% μάλλον εμπιστεύεται την κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα και μόλις το 5% δηλώνει «την εμπιστεύομαι πολύ».

Την ίδια ώρα, το 40,9% πιστεύει ότι ο κυριότερος λόγος για την ακρίβεια στην Ελλάδα είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης. Το 23,2% αποδίδουν την ακρίβεια στη διεθνή ενεργειακή κρίση και τους πολέμους, το 14,3% στα κέρδη των επιχειρήσεων και των μεσαζόντων, το 10,4% στις πολιτικές της ΕΕ και της ΕΚΤ και το 9,3% στη φορολογία.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα την ακρίβεια και το κόστος ενέργειας, το 19,7% λέει η ΝΔ, το 16,9% η ΕΛΑΣ και το 8% το ΠΑΣΟΚ. Το 24,9% απαντά «άλλο κόμμα» και το 24,5% «κανένα».

Αρνητική αξιολόγηση για τα ελληνοτουρκικά

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 53,5% αξιολογεί αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά (30,9% αρνητικά, 22,6% μάλλον αρνητικά) και το 41,7% θετικά (17,9% θετικά, 23,8% μάλλον θετικά).

Θετικά αξιολογούν οι περισσότεροι (30,9% θετικά, 25,3% μάλλον θετικά) την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και το 26,7% αρνητικά (14% αρνητικά, 12,7% μάλλον αρνητικά).

Μοιρασμένες είναι οι απόψεις για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς το 46,9% έχει θετική γνώμη και το 46% αρνητική. Στην ερώτηση ποιο κόμμα θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημα της διαφθοράς, το 17,9% πιστεύει η ΝΔ, το 16,3% η ΕΛΑΣ, το 6,3% το ΠΑΣΟΚ, το 29,9% λέει «άλλο κόμμα» και το 26,1% «κανένα».

Τέλος, το 42% βλέπει αρνητικά την ένταξη πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ, το 17,8% μάλλον αρνητικά, το 13,9% μάλλον θετικά και το 10,1% θετικά.