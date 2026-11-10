Η κόρη του υφυπουργού δεν έπαιξε ούτε λεπτό, ούτε προπονήθηκε με την ομάδα, πήρε τα μόρια, σύμφωνα με καταγγελία.

Κόρη εν ενεργεία υφυπουργού της κυβέρνησης ήταν στα «χαρτιά» αθλήτρια ομάδας χάντμπολ νεανίδων, προκειμένου να πάρει τη μοριοδότηση στις Πανελλήνιες εξετάσεις, σύμφωνα με καταγγελία που αποκάλυψε το Mega.

Η 17χρονη εγγράφηκε το φθινόπωρο του 2025 σε ομάδα χάντμπολ νεανίδων της Θεσσαλονίκης- ενώ έμενε στην Αθήνα- στην οποία δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό, ούτε προπονήθηκε, παρά μόνο εμφανιζόταν στο γήπεδο στους αγώνες προκειμένου να μπαίνει στο φύλλο αγώνα, ώστε να πάρει τα μόρια, καταγγέλλουν γονείς αθλητριών του συλλόγου.

«Δεν έπιασε ποτέ μπάλα, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα. Δεν ξέρω αν έπαιξε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε», είπε στο Mega ο προπονητής του συλλόγου. «Αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι κόρη υπουργού που θα μας βοηθήσει οικονομικά», φέρεται να είπε ακόμα ο προπονητής.

Τον Νοέμβριο του 2025 η 17χρονη κόρη του υφυπουργού εμφανίστηκε σε γήπεδο και το όνομά της γράφτηκε στο φύλλο αγώνα, προκαλώντας την αντίδραση γονιών αθλητριών που έμειναν εκτός ομάδας σε εκείνο το ματς. Γονείς ζήτησαν εξηγήσεις από τη διοίκηση που φέρεται να τους απάντησε ότι η 17χρονη έπρεπε να εμφανίζεται ως μέλος της ομάδας προκειμένου ο σύλλογος να πάρει κάποια χρήματα κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega.

Ο σύλλογος κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα των νεανίδων τη σεζόν 2025-2026 και τα μέλη της ομάδας έλαβαν τη μοριοδότηση ακόμα και αυτές που δεν αγωνίστηκαν, αφού αρκούσε η εμφάνιση στο φύλλο αγώνα στο 50%+1 των ματς. Η κόρη του υφυπουργού εντάχθηκε στον σύλλογο μόνο πέρυσι, παρουσιάστηκε τυπικά στον απαιτούμενο αριθμό αγώνων και έλαβε το 10% της μοριοδότησης. Το Mega επικοινώνησε με τον υφυπουργό, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις καταγγελίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrpx0i7woap?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η επιστολή των γονιών στην ομοσπονδία χάντμπολ

Γονείς αθλητριών της συγκεκριμένης ομάδας χάντμπολ κατήγγειλαν και στην ΟΧΕ το ζήτημα με την κόρη του υφυπουργού.

«Η διοίκηση παραδέχθηκε ότι η συμμετοχή της συγκεκριμένης “αθλήτριας” έγινε προκειμένου να πάρει τα μόρια από το πανελλήνιο πρωτάθλημα και με αυτόν τον τρόπο να βοηθηθεί οικονομικά ο σύλλογος με χορηγίες και με τη διόρθωση ενός λογιστικού λάθους. Η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν συμμετείχε ποτέ σε προπόνηση, δεν αγωνίστηκε σε κανέναν αγώνα, παρουσιάστηκε μόνο στους μισούς συν ένα αγώνες προκειμένου να λάβει τη μοριοδότηση αφήνοντας εκτός άλλα κορίτσια της αποστολής», ανέφεραν οι γονείς στην επιστολή τους προς την ομοσπονδία χάντμπολ.

Η ΟΧΕ, σύμφωνα με το Mega, δεν απάντησε στις συγκεκριμένες καταγγελίες, παρά μόνο απέρριψε τις μεταγραφές 14 αθλητριών της ομάδας. Πλέον, οι γονείς έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmrq0a1pk20p?integrationId=40599y14juihe6ly}