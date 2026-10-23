«Μαθητές-φαντάσματα», καταγγελίες για στημένους αγώνες και μοριοδότηση στις Πανελλήνιες οδήγησαν την ΟΙΕΛΕ να κινητοποιηθεί για να μπει τέλος στις στρεβλώσεις του σχολικού αθλητισμού.

Με φόντο το σκάνδαλο για τους στημένους αγώνες μπάσκετ και την καταγγελία ότι διερευνώνται και σχολικοί αγώνες η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας και καταθέτει τις δικές της προτάσεις ριζική αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια μέσω Πανελληνίων.

Όπως καταγγελεται από πλευράς ΟΙΕΛΕ «τουλάχιστον 4 ιδιωτικά σχολεία (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Είτε εγγράφουν ως μαθητές τους αθλητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου μαθήματα, είτε κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και ευνοούνται σε συνεργασία με το φερόμενο ως «κύκλωμα» που φαίνεται ότι λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Η εύνοια αυτή «χάριζε» σχολικά πρωταθλήματα και bonus μοριοδότηση για τις Πανελλήνιες. Σε κάποια σχολεία φοιτούν, από ό,τι αναφέρουν καταγγελίες, οι μισές (!!) «μικρές» εθνικές ομάδες κάποιων αθλημάτων με αντάλλαγμα ελάχιστη ή και καθόλου φοίτηση και υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις που δίνουν μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις Πανελλήνιες».

Μόρια για τις Πανελλήνιες και άνιση μεταχείριση μαθητών

«Τα φαινόμενα των εικονικών εγγραφών και της νόθευσης αγώνων σε σχολικά πρωταθλήματα, προκειμένου κάποιοι μαθητές να λαμβάνουν πρόσθετα μόρια, καταστρατηγούν την ισονομία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση. Δίνουν σε ορισμένους επιτήδειους ευνοϊκότερες συνθήκες εισαγωγής στα πανεπιστήμια εις βάρος μαθητών που μοχθούν για τις επιδόσεις τους» σημειώνει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, Γιώργος Χριστόπουλος.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η αθλητική διάκριση μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, να προσφέρει πρόσθετα μόρια ή άλλα πλεονεκτήματα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μιλώντας στο Dnews ο κ. Χριστόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για ιδιαιτέρως σοβαρή υπόθεση που «ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του σχολικού αθλητισμού. Δυστυχώς, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο στο μπάσκετ, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα αθλήματα.Εφόσον τα στοιχεία αυτά τεκμηριωθούν, θα ανακύψουν σοβαρά ζητήματα τόσο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων σχολείων όσο και για τις ευθύνες όσων συμμετείχαν ή διευκόλυναν τέτοιες πρακτικές.»

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Η παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ και οι τέσσερις προτάσεις

Με επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, η ΟΙΕΛΕ ζητά να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων που καταγγέλλονται. Συγκεκριμένα, προτείνει:

Ριζική αναμόρφωση της αθλητικής μοριοδότησης, ώστε να περιοριστούν τα περιθώρια καταστρατήγησης των διαδικασιών και να διασφαλίζεται η αξιοκρατία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ευέλικτο πρόγραμμα φοίτησης για τους ταλαντούχους αθλητές, που θα τους επιτρέπει να συνδυάζουν τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις με τις αυξημένες ανάγκες της αθλητικής προετοιμασίας, χωρίς να καταφεύγουν σε πρακτικές εικονικής φοίτησης ή άλλες παράνομες μεθοδεύσεις.

Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από ιδιωτικά σχολεία, εφόσον αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, τόσο των διοικήσεων των εμπλεκόμενων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών που τυχόν υπέγραφαν ανακριβή απουσιολόγια.

Η Ομοσπονδία ζητά, ουσιαστικά, να επανεξεταστεί συνολικά ένα σύστημα στο οποίο η αθλητική διάκριση μπορεί να επηρεάσει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με δικλίδες ασφαλείας που θα αποκλείουν την εκμετάλλευσή του.

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«Να σπάσει το απόστημα» – Έκκληση για στοιχεία και καταγγελίες

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ απευθύνει έκκληση σε πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών. «Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στον αθλητισμό δεν αφορά μόνο τους μαθητές που ενδέχεται να ζημιώθηκαν. Αφορά την αξιοπιστία των θεσμών και την εμπιστοσύνη ότι η πρόσβαση στα πανεπιστήμια κρίνεται με διαφανείς και δίκαιους κανόνες. Καλούμε τους πολίτες που γνωρίζουν για την υπόθεση να επικοινωνήσουν μαζί μας, έστω ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από «επιτήδειους» καταλήγει ο κ. Χριστόπουλος.

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