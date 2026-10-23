Πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση γιατί η δικαστική έρευνα αφορά αγώνες που έγιναν σε βάθος δεκαετίας.

Από τη γαλλική L’Équipe και την ισπανική Marca μέχρι τα μεγάλα ευρωπαϊκά αθλητικά μέσα ενημέρωσης, το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στα διεθνή πρωτοσέλιδα για όλους τους λάθος λόγους. Η σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και η έρευνα για καταγγελίες χειραγώγησης αγώνων, με πληροφορίες για δεκάδες ύποπτες αναμετρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, συνθέτουν μια εικόνα που προκαλεί σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του ελληνικού αθλητισμού.

Η κυβέρνηση, όμως, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει την υπόθεση αποκλειστικά ως δικαστικό ζήτημα. Ο Γιάννης Βρούτσης επικαλείται τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών και την παραπομπή των καταγγελιών στη Δικαιοσύνη. Αλλά αυτό δεν εξαντλεί την πολιτική συζήτηση. Όταν μια τόσο σοβαρή έρευνα αγγίζει την κορυφή της ομοσπονδίας ενός από τα δημοφιλέστερα αθλήματα της χώρας, το ερώτημα είναι τι γνώριζαν οι αρμόδιες αρχές, πότε το πληροφορήθηκαν και αν είχαν αξιοποιηθεί εγκαίρως όλα τα εργαλεία εποπτείας.

Και εδώ βρίσκεται η πολιτική δυσκολία για το Μαξίμου: η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει όχι μόνο πώς αντιμετωπίζει σήμερα την κρίση, αλλά και πώς διασφαλίζει ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες λειτουργούν με διαφάνεια. Διότι η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αυτονόητη, όπως και το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων. Η πολιτική λογοδοσία, όμως, δεν μπορεί να περιμένει την τελευταία σελίδα της δικογραφίας.

Α.