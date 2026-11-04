Το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να αλλάξει σημαντικά το σημερινό εκπαιδευτικό μοντέλο του Λυκείου αλλά και τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ.

«Κλείδωσε» η έναρξη του επίσημου διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο, καθώς στις 26 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η πρώτη συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Την ίδια ώρα, μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους για τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζεται στο Λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το Εθνικό Απολυτήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που προωθούνται στην εκπαίδευση, καθώς ο σχεδιασμός αφορά τόσο τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια του Λυκείου όσο και τη διαδικασία απόκτησης του απολυτηρίου και την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές απορρίπτουν κάθε συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο

Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες αλλαγές προκαλούν ήδη προβληματισμό στη μαθητική κοινότητα με την Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να διαμηνύει ηχηρά την άρνησή της στο προωθούμενο Εθνικό Απολυτήριο λέγοντας «όχι σε τριπλές Πανελλήνιες». Άλλωστε το αίτημά αυτό εντάσσεται και στις διεκδικήσεις τους ενόψει του μαθητικού συλλαλλητηρίου της Πέμπτης 6ης Νοεμβρίου με σύνθημα «Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλήνιες για να παίρνουμε Απολυτήριο ή να μπαίνουμε στο Πανεπιστήμιο».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Εθνικό Απολυτήριο θα ενεργοποιηθεί μέσα στο προσεχές δεκαήμερο. Στη δημόσια διαβούλευση θα τεθεί η Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής, στην οποία περιλαμβάνονται τα μέχρι στιγμής πορίσματα, οι βασικές επιλογές πολιτικής, αλλά και οι προτάσεις που παραμένουν ανοιχτές προς συζήτηση.

Κόμματα, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

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Στις 26 Νοεμβρίου η πρώτη συζήτηση στη Βουλή

Παράλληλα, η Ενδιάμεση Έκθεση θα συζητηθεί στις 26 Νοεμβρίου στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου αναμένεται να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάμεις και οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στον πυρήνα των συζητήσεων θα τεθούν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα φοίτησης στο Λύκειο αλλά και την διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σημαντικές πτυχές που θα εξεταστούν είναι πώς θα υπολογίζεται ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου, ποια θα είναι η βαρύτητα των σχολικών επιδόσεων αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι με τις Πανελλήνιες.

Με ορίζοντα τον Απρίλιο του 2027 οι αποφάσεις

Με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό ο οδικός χάρτης για την εφαρμογή του Εθνικού Απολυτηρίου και η προετοιμασία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2027. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν αποσαφηνιστεί οι βασικές παράμετροι της μεταρρύθμισης, από τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών μέχρι τη σύνδεση του απολυτηρίου με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.