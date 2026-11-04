Στο 27% της καταμέτρησης ο Πάπας έλαβε 59,5%.

Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας στο Νιου Χάμσαϊρ σάρωσε τον αντιπαλό του και στέρησε από τους Ρεπουμπλικανούς να κερδίσουν μια έδρα καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους στη Γερουσία.

Ο Πάπας, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τέσσερις θητείες, είχε αποκαλέσει τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του, Τζον Σουνούνου, πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ, «τον λάθος Σουνούνου», αναφερόμενος στον δημοφιλή πρώην Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Κρις Σουνούνου. Οι Ρεπουμπλικάνοι πίστευαν ότι η εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας έναντι πιθανών κερδών των Δημοκρατικών.

Με το Νιου Χάμσαϊρ και την Τζόρτζια να παραμένουν στα χέρια των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικάνοι στρέφονται τώρα στο Μίσιγκαν για μια ανάκαμψη, όπου ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ ανταγωνίζεται τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς.

Στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη ανέφερε: «Απόψε οι ψηφοφόροι απέδειξαν ότι ζητάμε αλλαγή στην κατεύθυνση και είμαι έτοιμος να αγωνιστώ με ό,τι χρειάζεται για αυτή την αλλαγή. Εδώ στο Νιου Χάμσαιρ ξέρουμε πόσο μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε υγεία, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Υπάρχουν στιγμές που θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα αλλά ποτέ δεν θα τα παρατήσουμε. Συνεργαζόμαστε κάθε μέρα μαζί σας και θα είναι μεγάλη τιμή μου να αναλάβω αυτό το καθήκον και έχω ανθεκτικότητα και αγωνιστικό πνεύμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις άσχημες πολιτικές από την Ουάσινγκτον» και συμπλήρωσε: «Πρέπει να μην δημιουργηθεί κέντρο κράτησης στη δική μας πολιτεία. Πρέπει να κινητοποιηθούμε σε όλα τα επίπεδα για τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Πρέπει να έχουμε αυτό το πνεύμα στο Κογκρέσο. Έτσι απόψε δεν κερδίζουμε μία νίκη για ένα κόμμα αλλά για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει θέματα με το κόστος ζωής και όλους όσοι έχουν αγανακτήσει με τον πιο διεφθαρμένο πρόεδρο που έχει περάσει στην ιστορία των ΗΠΑ. Ήταν δύσκολο εγχείρημα. Δεν ενδίδουμε, είμαστε αγωνιστές».

Σουνούνου: Δεν είναι η βραδιά μας

Ο Ρεπουμπλικάνος είπε από την πλευρά του ότι δεν τα κατάφερε στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία.

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«Ήταν μια απίστευτη αγωνιστική περίοδος, αλλά δεν είναι η βραδιά μας. Τηλεφώνησα στον Κρις για να τον συγχαρώ πριν από λίγα λεπτά. Έτρεξε έναν καλό αγώνα. Το πιο σημαντικό, κάναμε έναν καλό αγώνα», είπε ο Τζον Ε. Σουνούνου στους υποστηρικτές του.

Ο Πάπας, ο οποίος διανύει την τέταρτη θητεία του στη Βουλή των ΗΠΑ, θα αντικαταστήσει την αποχωρούσα γερουσιαστή Τζιν Σαχίν, μια Δημοκρατική με τρεις θητείες που απέλυσε τον Σουνούνου το 2008.

Σημειώνεται ότι στο 27% της καταμέτρησης ο Πάπας έλαβε 59,5%.

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