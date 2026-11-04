Στο 13% της καταμέτρησης ο Πάπας συγκεντρώνει ποσοστό 60,62%.

Ο Δημοκρατικός Κρις Πάπας έχει σαφές προβάδισμα με 60,62% (στο 13% της καταμέτρησης των ψήφων) έναντι του αντιπάλου του Τζον Σουνούνου, ο οποίος συγκεντρώνει το 37,29% στο Νιου Χάμσαϊρ.

Ο Ελληνοαμερικανός φαίνεται πως θα κερδίσει εύκολα την έδρα στη Γερουσία για τους Δημοκρατικούς, αν και ακόμη η καταμέτρηση είναι σε χαμηλό ποσοστό ενσωμάτωσης.

Ο Κρις Παππάς, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1980 στο Μάντσεστερ της πολιτείας του Νιου Χάμσαϊρ, όπου και μεγάλωσε, από γονείς Ελληνικής καταγωγής. Αποφοίτησε το Λύκειο Manchester Central High School στο Μάντσεστερ, το 1998. Κατόπιν, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και κυβέρνηση, στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, και έλαβε πτυχίο (BA) το 2002.

Ξεκίνησε να εργάζεται από το 1996 (όταν ήταν ακόμα στο Λύκειο), στην εκστρατεία της τότε πολιτειακής γερουσιάστριας Τζιν Σαχίν για το αξίωμα του κυβερνήτη της πολιτείας. Από το 2002, υπηρετεί ως εκλεγμένο πρόσωπο στη πολιτεία.

Εξελέγη πρώτη φορά στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, στις εκλογές του 2018, νικώντας με ποσοστό 53.6% έναντι 45.0% του τότε Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2020, με ποσοστό 51.3% έναντι 46.2% του Ρεπουμπλικανού ανθυποψήφιού του.

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