Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται οι Ρεπουμπλικανοί ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται ήδη τα πυρά στελεχών του κόμματός του για τον πόλεμο στο Ιράν, την ακρίβεια και τους δασμούς.

Κλίμα έντονης ανησυχίας επικρατεί στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των σημερινών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με στελέχη του να προετοιμάζονται για ενδεχόμενη ήττα και να αναζητούν ήδη τους υπεύθυνους. Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και η δασμολογική πολιτική του θεωρούνται βασικοί παράγοντες της εκλογικής φθοράς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι Ρεπουμπλικανοί δεν γνωρίζουν ακόμη την έκταση των πιθανών απωλειών τους, ωστόσο προετοιμάζονται για μια σφοδρή εσωκομματική αντιπαράθεση μετά τις κάλπες. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, κομματικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής, αν και οι γερουσιαστές που θα παραμείνουν στο Κογκρέσο δύσκολα θα τον αμφισβητήσουν δημόσια, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος. Αντίθετα, όσοι αποχωρούν αναμένεται να εκφράσουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους.

Παράλληλα, ενώ αρκετοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν σχεδόν δεδομένη την απώλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Τραμπ θα μπορούσε να παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως επιτυχία, εφόσον το κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι τιμές των καυσίμων

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές πολιτικής φθοράς, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης έχει επιβαρύνει τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους από την Αλάσκα μέχρι το Μέιν.

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, είχε επισημάνει σε κλειστή εκδήλωση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι δασμοί, αλλά ο πόλεμος και το κόστος των καυσίμων.

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Την ίδια στιγμή, η εμπορική πολιτική του Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις στις αγροτικές περιοχές, όπου οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα και αβεβαιότητα για τις εξαγωγές. Ο υποψήφιος γερουσιαστής στο Μίσιγκαν, Μάικ Ρότζερς, διαφοροποιήθηκε μάλιστα δημόσια, ζητώντας τον τερματισμό του δασμολογικού πολέμου με τον Καναδά.

Η εσωκομματική κριτική και οι επιλογές υποψηφίων

Η κριτική επεκτείνεται στις επιλογές υποψηφίων που υποστήριξε ο Τραμπ, καθώς ορισμένες ανάγκασαν το κόμμα να δαπανήσει σημαντικούς πόρους σε πολιτείες που θεωρούνταν ασφαλείς.

Παράλληλα, γερουσιαστές όπως ο Ρότζερ Μάρσαλ στο Κάνσας και η Σίντι Χάιντ-Σμιθ στο Μισισίπι κατηγορούνται για εφησυχασμό, ενώ οι χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις υποψηφίων κυβερνητών στην Αϊόβα, στο Μίσιγκαν και στο Οχάιο απειλούν να επηρεάσουν και τις αναμετρήσεις για τη Γερουσία. Δυσαρέσκεια προκαλεί επίσης η καθυστερημένη διάθεση προεκλογικών κονδυλίων από τον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ.

Πρόσθετη ενόχληση προκαλεί η προεκλογική στρατηγική του προέδρου, ο οποίος, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανούς συμβούλους, αφιέρωσε χρόνο σε κατασκευαστικά έργα στην Ουάσιγκτον και άλλες αντιπαραθέσεις, αντί να επικεντρωθεί στην οικονομία.