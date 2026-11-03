Η νέα αυτή ενέργεια, παραμονή των εκλογών, αποτελεί υπενθύμιση ότι η κατάσταση στο Ιράν παραμένει ανεπίλυτη και η μάχη παραμένει στο τραπέζι.

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε περιορισμένα πλήγματα στη νήσο Κεσμ του Ιράν τη Δευτέρα, δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN, χαρακτηρίζοντας την ενέργεια αμυντικού χαρακτήρα με στόχο την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμερικανική επίθεση έγινε ως απάντηση σε ιρανικά πυρά εναντίον αμερικανικού αεροσκάφους. Δεν φαίνεται να πρόκειται για το είδος της ευρείας κλίμακας πολεμικής επιχείρησης που εξέταζαν οι αξιωματούχοι, ενώ η Wall Street Journal, η οποία αποκάλυψε πρώτη την επιχείρηση, ανέφερε ότι ανάλογα πλήγματα έχουν πραγματοποιηθεί και στο παρελθόν στα κρυφά.

«Αυτό ήταν ένα αμυντικό μέτρο επειδή οι Ιρανοί χρησιμοποίησαν πυραύλους επιφανείας-αέρος εναντίον αμερικανικών στόχων», δήλωσε άλλος αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, η νέα αυτή ενέργεια, παραμονή των εκλογών, αποτελεί υπενθύμιση ότι η κατάσταση στο Ιράν παραμένει ανεπίλυτη και η μάχη παραμένει στο τραπέζι.

Άτομο που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι η κυβέρνηση κράτησε σκόπιμα την επίθεση μυστική, προκειμένου να μην υπερτονίσει την αμυντική αυτή κίνηση. Το ίδιο άτομο πρόσθεσε ότι τα πλήγματα αποσκοπούσαν στην προστασία των αμερικανικών δυνάμεων.

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Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε «αρκετές εκρήξεις» που ακούστηκαν στη νήσο Κεσμ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (τοπική ώρα). Οι εκρήξεις ακούστηκαν επίσης από κατοίκους του κοντινού νησιού Χενγκάμ και της πόλης-λιμανιού Μπαντάρ Αμπάς, που βρίσκονται κοντά ή πάνω στο Στενό του Ορμούζ, όπως αναφέρθηκε.

Η νήσος Κεσμ, η οποία απέχει περίπου 14 μίλια από το Μπαντάρ Αμπάς, είναι κομβικής σημασίας για τις συνεχείς προσπάθειες του Ιράν να επιβάλει τον έλεγχο στην κυκλοφορία μέσω της θαλάσσιας οδού που είναι κρίσιμη για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας, από την οποία διέρχονταν περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα πριν από τον πόλεμο. Οι ΗΠΑ έχουν στοχεύσει το νησί και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ίσως επιτεθούμε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Pickaxe»

Η επίθεση σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί τη Δευτέρα ότι η διπλωματία με την Τεχεράνη συνεχίζεται: μια συμφωνία «θα μπορούσε να συμβεί», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε νέα πλήγματα στο Ιράν κατά τη διάρκεια εμφάνισής του που μεταδόθηκε από το Fox News το βράδυ της Δευτέρας, αλλά δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ίσως χρειαστεί να επιτεθούν» στο όρος Pickaxe, την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση όπου το Ισραήλ πιστεύει ότι η Τεχεράνη έχει αποθηκεύσει μέρος του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου και προηγμένους φυγοκεντρητές εμπλουτισμού.

«Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Μπορούμε να το κάνουμε κυριολεκτικά σε μία ώρα. Οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε», δήλωσε.

Ο Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης αρκετές φορές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, συμπεριλαμβανομένου του Ιουλίου, όταν είπε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν το όρος Pickaxe «πιθανότατα πολύ σύντομα».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε μόλις το Σάββατο ότι μια νέα μεγάλη επίθεση θα απαντηθεί «χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς». Επίσης, ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας στην Τεχεράνη δήλωσε στο CNN ότι το Ιράν θα προσπαθήσει να στοχεύσει υποδομές πέραν των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν απέκλεισε ούτε επιβεβαίωσε αν τα πλήγματα θα ξαναρχίσουν μετά - αφήνοντας τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής σε αναμμένα κάρβουνα.

Στη συνέντευξη στο Fox, ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν και άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπήρξαν πρόσφατες μάχες.

«Δεν διεξάγουμε πόλεμο. Όλοι λένε "είστε σε πόλεμο!" Λοιπόν, πότε ήταν η τελευταία φορά που χτυπήσαμε κάτι; Αυτός δεν είναι πόλεμος - είναι ένας πολύ "ήπιος" πόλεμος... Δεν είναι σαν ένας πόλεμος που μαίνεται. Δεν μαίνεται κάποιος πόλεμος. Θα μπορούσε να συμβεί αν δεν κάνουν συμφωνία, αλλά θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να κάνουμε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.