Το Κογκρέσο έχει περιορισμένη δυνατότητα να ασκήσει έλεγχο στις επιλογές του Αμερικανού προέδρου στην εξωτερική πολιτική, αφήνοντας έτσι στον Τραμπ ελεύθερο πεδίο να προωθήσει τις επιδιώξεις του εκτός συνόρων.

Εάν οι Δημοκρατικοί καταφέρουν να έχουν τις αναμενόμενες επιδόσεις στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι φελλοί της σαμπάνιας θα ανοίγουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, όσοι σηκώσουν το ποτήρι τους ίσως πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη ημέρα.

Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δύσκολα θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στην Ευρώπη. Αντιμέτωπος με περιορισμούς στο εσωτερικό μέτωπο, ο Τραμπ θα μπορούσε να στρέψει την προσοχή του στην εξωτερική πολιτική και στο εμπόριο, τομείς στους οποίους το Κογκρέσο έχει περιορισμένες δυνατότητες να ελέγξει τις αποφάσεις της αμερικανικής εκτελεστικής εξουσίας.

Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο νέων αντιπαραθέσεων και αυστηρότερων απαιτήσεων απέναντι στην Ευρώπη.

«Θα ήταν λάθος για τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι οι διατλαντικές σχέσεις θα γίνουν θερμότερες», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, έμπειρος Γερμανός διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. «Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο».

Πρόσφατη δημοσκόπηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι το 58% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι μόλις 18% που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι επικριτές του Αμερικανού προέδρου ενδέχεται να δουν την επιθυμία τους να εκπληρώνεται, ο Ίσινγκερ τούς προειδοποιεί να αποφύγουν τους πανηγυρισμούς και τις θριαμβολογίες.

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«Θα υπάρξουν και στην Ευρώπη φωνές, ορισμένες μάλιστα με ιδιαίτερη βαρύτητα, που θα θελήσουν να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο», δήλωσε ο Ίσινγκερ στο Politico.

«Θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους φίλους μου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να δώσουν στον Λευκό Οίκο οποιαδήποτε αφορμή να στραφεί εναντίον της Ευρώπης - περισσότερο απ’ όσο είναι ήδη», πρόσθεσε.

Άλλοι, ωστόσο, αμφισβητούν ότι η αυτοσυγκράτηση θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Ανάμεσά τους είναι η Ναταλί Τότσι, πρώην σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι ο Τραμπ χρειάζεται κάποια αφορμή ή δικαιολογία για να επιτεθεί στην Ευρώπη», δήλωσε.

Όπως υποστήριξε, θα είναι δύσκολο να συγκρατήσει κανείς τον ενθουσιασμό του και να μην πανηγυρίσει, εφόσον «ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία», δεδομένων των δεσμών του κινήματος MAGA του Τραμπ με λαϊκιστές πολιτικούς και ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Μια εκλογική ήττα του Τραμπ θα μπορούσε να αναπτερώσει το ηθικό των Ευρωπαίων φιλελεύθερων και κεντρώων, οι οποίοι επικαλούνται την πτώση του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία ως ένδειξη ότι ο λαϊκισμός έχει φτάσει στο απόγειό του ή, τουλάχιστον, έχει πάψει να κερδίζει έδαφος.

Ωστόσο, αυτό το συμπέρασμα ενδέχεται να είναι πρόωρο. Οι δημοσκοπικές επιδόσεις της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, καθώς και τα πρόσφατα εκλογικά κέρδη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), δείχνουν ότι ο λαϊκισμός εξακολουθεί να διατηρεί τη δυναμική του. Ωστόσο, μια εκλογική ήττα του κινήματος MAGA θα έδινε σημαντική ψυχολογική ώθηση στους φιλελεύθερους και τους κεντρώους, σημείωσε η Τότσι.

Τελικά, θα ωφεληθεί η Ευρώπη;

Ωστόσο, θα ωφελούσε μια νίκη των Δημοκρατικών την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον;



«Όχι ιδιαίτερα», απάντησε ο Ίσινγκερ. Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς δεν θα άλλαζε ουσιαστικά τα δεδομένα για την Ευρώπη και μάλιστα θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

«Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ βρεθεί αντιμέτωπος με έρευνες και διαδικασίες παραπομπής και δεχθεί πιέσεις στο εσωτερικό μέτωπο από ένα σώμα που ελέγχεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους, είναι βέβαιο ότι θα στραφεί σε τομείς όπου οι δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι περιορισμένες: την εξωτερική πολιτική και το εμπόριο», πρόσθεσε.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε όχι για πιο αρμονικές διατλαντικές σχέσεις, αλλά για περισσότερες εντάσεις ή απαιτήσεις του Τραμπ από την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος διετέλεσε τελευταίος πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, συμμερίζεται την ίδια άποψη.

«Μην περιμένετε σημαντικές αλλαγές από την κυβέρνηση Τραμπ», προειδοποίησε.

«Το Κογκρέσο θα ερευνήσει τα πάντα. Θα ερευνήσει τον Τραμπ, την οικογένειά του, τις επιχειρήσεις της οικογένειάς του, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Έλον Μασκ, τον Πιτ Χέγκσεθ και τον Κας Πατέλ στο FBI. Ο Τραμπ θα πολεμήσει μέχρι τέλους και όλο αυτό θα εξελιχθεί σε ένα μεγάλο πολιτικό τσίρκο».

«Εντάξει, οι Δημοκρατικοί θα είναι σαφώς πιο υποστηρικτικοί προς την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούν να υποχρεώσουν τον Τραμπ να κάνει ό,τι θέλουν», πρόσθεσε. «Μπορούν να εγκρίνουν κονδύλια, αλλά ο Τραμπ θα απαντά: "Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα δαπανήσω"».

Με πληροφορίες από Politico