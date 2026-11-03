«Επιτίθεται σε μένα μήπως και καταφέρει να ξεκολλήσει» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης για τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του επίσκεψη στο νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στα «πυρά» του Αλέξη Τσίπρα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, με ανάρτησή του στο Χ. «Ναι Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό», αναφέρει ο υπουργός Υγείας και προσθέτει: «Δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Κοιτάξτε τώρα τί σκέφθηκε ο τιτάνας, Αλέξης Τσίπρας, για να ανέβει στις δημοσκοπήσεις τώρα που τον έχει πάρει η κάτω βόλτα… επιτίθεται σε μένα μήπως και καταφέρει να ξεκολλήσει.

Το ΕΣΥ καταρρέει, ο Άδωνις ο τηλεπωλητής κλπ….πλάνο από φθαρμένο σημείο του Νοσοκομείου (σε αυτό το νοσοκομείο έχουμε φτιάξει μια ολόκληρη νέα πτέρυγα αλλά δεν την έδειξε), πλάνο με κυρία που διαμαρτύρεται…

Ναι Αλέξη μου όταν κυβερνούσες εσύ δεν υπήρχε καμία φθορά σε κανένα Νοσοκομείο και παντού είχαμε προσωπικό…

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Δεν τσιμπάω κάνε φασαρία μόνος σου σε βλέπω πλέον τρίτο όπως το πας…»

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2117516858505011511}