Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για κατάρρευση του ΕΣΥ.

Την έντονη κριτική του στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει λόγο για κατάρρευση του ΕΣΥ, την οποία αποδίδει σε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης, ενώ παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η επίσκεψη στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με υγειονομικούς, τους οποίους χαρακτηρίζει «ήρωες» που με προσωπικό κόστος και αυτοθυσία «κρατάνε Θερμοπύλες».

Παράλληλα, μεταφέρει την αγωνία ασθενών και συγγενών που βρίσκονταν στην αναμονή, παραθέτοντας χαρακτηριστικά τη φράση πολίτη: «Σε περιμένουμε να φτιάξεις τα νοσοκομεία. Να έχουμε γιατρούς. Δεν έχουμε γιατρούς».

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστηρίζει ότι το ΕΣΥ καταρρέει, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ειδική αναφορά κάνει στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σχολιάζοντας ότι, παρά την ικανότητά του στην επικοινωνιακή διαχείριση και την εκτόνωση εντάσεων, η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Είναι λοιπόν σαφές ότι η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Στην ανάρτησή του παραθέτει επίσης μαρτυρία μαίας με 30 χρόνια υπηρεσίας στο νοσοκομείο, η οποία περιγράφει τη μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί στο νοσηλευτικό και μαιευτικό προσωπικό.

Οι προτάσεις Τσίπρα για την Υγεία

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρεται και στις προτάσεις που είχε παρουσιάσει τον περασμένο Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι άμεση προτεραιότητα πρέπει να είναι η μισθολογική ενίσχυση των υγειονομικών κατά 500 ευρώ.

Παράλληλα, μεταφέρει την καταγγελία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς, σημειώνοντας ότι «ζουν πραγματικά έναν Γολγοθά» από τη διάγνωση μέχρι την έναρξη της θεραπείας.

Όπως υποστηρίζει, τα τελευταία επτά χρόνια καταγράφεται πρωτοφανής αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, παράλληλα με την απαξίωση του δημόσιου συστήματος.

Οι προτάσεις που καταθέτει για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ περιλαμβάνουν:

Αύξηση 500 ευρώ στους μισθούς γιατρών και νοσηλευτών.

Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία.

Νέο Υγειονομικό Χάρτη και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι διακυβεύεται πλέον η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ και υπογραμμίζει την ανάγκη ριζικών αλλαγών και σύγκρουσης με τα συμφέροντα που, όπως αναφέρει, επιδιώκουν ένα υποστελεχωμένο και απαξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας.