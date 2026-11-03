Χαρακτηρίζει τον Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς» και τον κατηγορεί για «επικίνδυνα παιχνίδια με Κασιδιάρη».

Το «σκληρό ροκ» απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας στον μακρύ δρόμο προς τις επόμενες εκλογές. Έχοντας επωμισθεί το μεγαλύτερο «βάρος» της προεκλογικής εκστρατείας της ΕΛΑΣ, ο πρώην πρωθυπουργός ανεβάζει διαρκώς τους τόνους της αντιπαράθεσης σε όλα τα μέτωπα. Διαφθορά, ακρίβεια και η στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Ηλία Κασιδιάρη, βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας του πρώην πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο η διαφθορά

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται και από ένα σκάνδαλο με πρωταγωνιστές επιχειρηματικούς ομίλους. Η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» ότι καταπολεμά τα φαινόμενα διαφθοράς και τα κυκλώματα των απατεώνων. Η ΕΛΑΣ, πάντως, έχει διαφορετική «ανάγνωση» των όσων συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Για την ακρίβεια, θεωρεί ότι όλα τα κυκλώματα -που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είχαν «πλάτες» στον κρατικό μηχανισμό- δρούσαν επί 8 χρόνια ανεξέλεγκτα, αποδίδοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ρόλο του «αρχιερέα της διαφθοράς».

«Αυτή τη στιγμή που η χώρα βουλιάζει στη διαφθορά με αρχιερέα της διαφθοράς τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, διότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την ώρα λοιπόν που βουλιάζει η βάρκα από την διαφθορά, ο κύριος Μητσοτάκης πετάει τη σαβούρα, πετάει το έρμα για να σωθεί», σημείωσε σε συνέντευξη του, στο Best TV, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ.

Ο κ.Τσίπρας στηρίζει αυτή τη σκληρή ρητορική στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που ανανέωσε τη θητεία του Γιώργου Πιτσιλή για τρίτη φορά, ενώ ο νόμος προέβλεπε το μέγιστο δύο. Με βάση αυτό, έχει ευθύνες και η κυβέρνηση για την αδράνεια της ηγεσίας της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες που ήταν εν γνώσει τους για την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή αυτών των επιχειρήσεων.

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Επίσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento, υπήρχαν 25 στελέχη της ΑΑΔΕ χρηματίζονται από το «Χωριάτικο» και το ειδοποιούσαν σε περιπτώσεις ελέγχων. Με ότι αυτό σημαίνει…

«Επικίνδυνα παιχνίδια με Κασιδιάρη»

Με αφορμή την πρόσφατη «φιέστα» του καταδικασμένου νεοναζί, Ηλία Κασιδιάρη, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την επίθεση των αστυνομικών εναντίον της αντιφασιστικής διαδήλωσης, ο κ.Τσίπρας επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας πως «παίζει ένα παιχνίδι με τον καταδικασμένο εγκληματία Κασιδιάρη».

Όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, ο Κασιδιάρης ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε τους Σπαρτιάτες στην προηγούμενη Βουλή. Έκτοτε, συμπλήρωσε, η μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα τους ψήφισε όλα τα κορυφαία νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. «Στήριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ψηφίσανε τον προϋπολογισμό, ψηφίσανε το 13ωρο στις εργασιακές σχέσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, συνεταίροι τους ήτανε», σημείωσε χωρίς περιστροφές.