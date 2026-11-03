«Η απαξία του ΕΣΥ από την κυβέρνηση αποτυπώνεται και μόνο από το γεγονός ότι έχει τον Γεωργιάδη υπουργό, τρία χρόνια», είπε από την Καλαμάτα.

Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Άδωνις Γεωργιάδης, δεν είναι ...φίλοι. Αυτό το ξέρουν όλοι σε αυτή τη χώρα. Και πώς θα μπορούσαν όταν ο υπουργός Υγείας έχει πει για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ λόγια που είναι ποινικά κολάσιμα.

Όπως και να έχει, σε πολιτικό επίπεδο, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να «στολίσει» για τα καλά τον κ.Γεωργιάδη, κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Αρχικά, σημείωσε πως «έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα που καταρρέει».

Ακολούθησε το «καρφί» για τα πρόσφατα «χοροπηδητά» και τα δαπίτικα συνθήματα του υπουργού, στα Ιωάννινα, καθώς σημείωσε πως «τα προβλήματα δεν λύνονται με «α και ου», ούτε με άναρθρες κραυγές, ούτε με επικοινωνιακές φιέστες».

Πάντως, επεφύλασσε και ένα «δηλητηριώδες» σχόλιο, υποστηρίζοντας πως «η απαξία του ΕΣΥ από την κυβέρνηση αποτυπώνεται και μόνο από το γεγονός ότι έχει τον Γεωργιάδη υπουργό, τρία χρόνια». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο…

Α.Γ.